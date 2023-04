Tiroteio em Portugal faz quatro mortos

De euronews

Um diferendo antigo acerca da repartição de dinheiro ligado à criação de pombos-correio estará na origem do crime. Homicida suicidou-se antes da chegada da polícia

Diferendo por causa de pombos-correio estará na origem de quatro mortos em Portugal.

A cidade de Setúbal foi palco de um tiroteio na madrugada deste domingo que resultou na morte de quatro indivíduos, com idades entre os 30 e os 60 anos.

O autor dos disparos será uma das vitimais e ter-se-á suicidado. De acordo com a polícia, na origem do crime estará um diferendo ligado à prática da columbofilia e à repartição de dinheiro relacionado com a criação de pombos-correio.