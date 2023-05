Candidato do poder vence presidenciais paraguaias

De Euronews

Santiago Peña conquistou 43% dos votos este domingo. Principal rival ficou pelos 27,5%

Santiago Peña é o próximo chefe de Estado do Paraguai.

O economista de 44 anos do Partido Colorado, formação conservadora que detém o poder no país há sete décadas, venceu as presidenciais deste domingo com 43% dos votos.

O principal rival, Efraín Alegre, ficou-se pelos 27,5 por cento.

Santiago Peña, presidente eleito do Paraguai:"Hoje não estamos a celebrar um triunfo pessoal. Estamos a celebrar a vitória de um povo que, com o seu voto, escolheu o caminho da paz social, do diálogo, da fraternidade e da reconciliação nacional."

Peña tomará posse a 15 de agosto, sucedendo a Mario Abdo Benítez.

No vizinho Brasil, o presidente Lula da Silva prometeu trabalhar em conjunto com o homólogo paraguaio para reforçar os laços entre os dois países.

Já o opositor derrotado, Efraín Alegre, candidato de uma coligação de partidos de vários campos políticos, prometeu não baixar os braços e continuar a luta contra o domínio do Partido Colorado no país.