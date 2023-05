Nova trégua de uma semana no Sudão

De Euronews

Os líderes do exército e das forças paramilitares concordaram com uma trégua de 4 a 11 de maio

A trégua de sete dias foi mediada pelo presidente do Sudão do Sul, numa altura em que há cada vez mais pessoas a tentar escapar aos confrontos. De acordo com as agências das Nações Unidas, os combates deslocaram mais de 330 mil pessoas.

“Agora estamos a assistir a deslocações internas em 14 dos 18 estados. Cerca de 72%, aproximadamente 240 mil destas novas deslocações internas foram registadas apenas no oeste e sul do Darfur", revelou Paul Dillon, porta-voz da Organização Internacional para as Migrações.

O Sudão viveu o segundo dia de um novo cessar-fogo de 72 horas mas, à semelhança do que aconteceu durante as tréguas anteriores, os combates não terminaram. Os confrontos, que começaram no dia 15 de abril, já fizeram cerca de 530 mortos e mais de 4.500 feridos.

Combates de rua violentos consomem o centro de Cartum, apesar do cessar-fogo. Os hospitais relatam cada vez mais ataques às suas instalações. O porta-voz do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas apelou à comunidade internacional para reforçar o apoio às operações de emergência no terreno.

Nesta terça-feira, o presidente egípcio recebeu uma mensagem do chefe do exército sudanês. De acordo com um comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio, a mensagem de Abdel Fattah al-Burhan abordou a evolução dos confronto e sublinhou a gratidão ao governo e ao povo egípcio pelo acolhimento e hospitalidade com quem foge do conflito.