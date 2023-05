Adolescente mata oito crianças e um adulto em escola de Belgrado

De Euronews

Jovem nascido em 2009 é responsável por tiroteio. A polícia deteve o atirador. Arma pertencia ao pai

Um jovem nascido em 2009 matou oito crianças e um adulto, um vigilante, numa escola no centro de Belgrado, capital da Sérvia. Há registo de sete feridos, um professor e seis alunos. O adolescente foi detido pela polícia.

O tiroteio na escola Vladislav Ribnikar ocorreu cerca das 08h40 locais. O atirador, identificado pela polícia como K.K., terá disparado primeiro conta um professor e depois contra os colegas que se esconderam debaixo das carteiras.

A arma do crime pertencia ao pai do homicida. Na Sérvia e nos Balcãs os massacres com armas de fogo são raros, apesar da profusão de armas de guerra devido às guerras que resultaram do desmembramento da antiga Jugoslávia. O último ocorreu em 2013 quando um veterano de guerra matou 13 pessoas numa aldeia no centro da Sérvia.