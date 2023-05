Pelo menos 190 crianças mortas e 1.700 feridas no Sudão

De Euronews

O alerta chega da UNICEF, que destaca o facto destes números abrangerem apenas as crianças que passaram por instalações de saúde

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) alertou esta sexta-feira para a situação das crianças que estão a morrer no conflito do Sudão, referindo relatórios que indicam que sete menores são mortos ou feridos a cada hora. Os dados foram recolhidos nos focos de conflito, em Cartum e no Darfur, desde o início dos combates, no dia 15 de abril, até ao 25 de abril .

"As notícias que recebemos são de 190 crianças mortas e 1.700 feridas. Se repartirmos esse número ao longo desses 11 dias, isso significa que, a cada hora, sete rapazes ou raparigas foram mortos ou feridos. Mais uma vez, sublinho que estas são apenas as crianças que chegam às instalações de saúde", declarou James Elder, porta-voz da UNICEF.

Esta sexta-feira, apesar do cessar-fogo, foram registados confrontos armados perto do aeroporto internacional de Cartum, e em diferentes zonas na periferia da capital. A preocupação com as pessoas que continuam no país é cada vez maior. Civis e trabalhadores humanitários relatam a falta de serviços básicos, cuidados médicos, alimentos e água.