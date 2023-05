ONU distribui alimentos a 600 mil pessoas no Sudão

Sudanês Ayoub Abu Fatema, diretor de uma ONG, recebe ajuda do Centro de Ajuda Humanitária e de Socorro King Salman no aeroporto de Porto Sudão, 11 maio 2023,

As operações do Programa Alimentar das Nações Unidas retomaram as operações no Sudão, após uma suspensão temporária devido ao conflito no país.

O Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas já distribuiu alimentos e ajuda nutricial a 600 mil pessoas no Sudão desde que voltou ao terreno, esta sexta-feira. Conflito no Sudão já provocou mais de 700 mil deslocados só no interior do país

Um mês de conflito no Sudão sem paz à vista O PAM chegou a três dos cinco Estados do Darfur - Darfur do Norte, Darfur do Sul e Darfur Oriental - e planeia iniciar a distribuição no Darfur Central nos próximos dias. A informação, revelada pela ONU, surge após a agência humanitária ter suspendido as operações no país, a 16 de abril, na sequência da morte de três funcionários vítimas dos confrontos. Apesar de um cessar-fogo em vigor no papel, os combates esporádicos mantêm-se sem sinal de acabar. Ainda esta sexta-feira, o exército sudanês apelou a um reforço das tropas aos rerservistas e soldados reformados e pediu às Nações Unidas que afastassem o enviado especial no Sudão.