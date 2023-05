Conflito no Sudão já provocou mais de 700 mil deslocados só no interior do país

De euronews

A Organização Internacional para as MIgrações (OIM) anunciou que mais do que duplicou o número de pessoas deslocadas internamente no Sudão na última semana.

O número de pessoas deslocadas dentro do Sudão mais do que duplicou na última semana. Paul Dillon, porta-voz da agência das Nações Unidas para as Migrações, a OIM, revelou que os combates sangrentos já provocaram 700 mil deslocados internos. Cerca de 150 mil pessoas também fugiram do Sudão para países vizinhos desde o início dos combates entre o exército sudanês e os paramilitares. Já morreram mais de 750 pessoas e há pelo menos cinco mil feridos.