Líder do partido Forza Italia voltou a vestir camisa e casaco para se afirmar, na convenção do partido que fundou há 30 anos, pronto a ajudar a governar a "bota"

"Aqui estou, por vocês!" Foi desta forma que Silvio Berlusconi se apresentou este sábado de volta à atividade política.

Um mês depois de ter sido internado devido a graves problemas respiratórios provocados por uma leucemia, até então desconhecida do grande público, e que o obrigaram a ficar uma semana nos cuidados intensivos, o antigo primeiro-ministro e líder do Forza Italia participou na convenção do partido que fundou há 30 anos.

Berlusconi dirigiu-se aos simpatizantes e militantes do partido numa mensagem vídeo pré-gravada, para a qual, disse, vestiu "pela primeira vez camisa e casaco" desde que foi internado.

Assumiu estar pronto a ajudar o Força Itália, que considerou ser "o pilar essencial e a espinha dorsal" da coligação de direita atualmente no Governo sob liderança de Giorgia Meloni, presidente do partido Irmãos de Itália, conotado com a direita conservadora e até com a extrema-direita.

"Por favor, continuemos assim. Com convicção, entusiasmo, paixão. Ninguém nos poderá derrotar. Vocês verão que os italianos nos considerarão seus santos seculares, os santos da sua liberdade e bem-estar", afirmou Berlusconi na mensagem emitida durante o segundo dia da convenção do partido.

Estarei com vocês com o mesmo entusiasmo e o mesmo compromisso de 1994. O futuro pertence às nossas ideias, o futuro deve garantir-nos uma verdadeira e completa liberdade. Silvio Berlusconi Líder do partido Força Itália

Antonio Tajani, coordenador do Força Itália e atual vice-primeiro-ministro de Itália, elogiou o esforço do líder numa "mensagem muito emocionante" em que mostrou vontade de continuar a ajudar o fortalecimento do partido de centro-direita e parte da coligação de centro-direita liderada por Giorgia Meloni e que conta no Governo com o também populista Liga, de Matteo Salvini.

"Somos o presente e o futuro, somos a Força de Itália. Obrigado presidente Berlusconi. Hoje escrevemos mais uma página extraordinária de história política", expressou Tajani, numa derradeira menagem pelas redes sociais.