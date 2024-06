De Euronews

O antigo primeiro-ministro foi recordado em Itália esta quarta-feira, mas parece que nunca desapareceu, pelo legado que deixou em Itália e na Europa. A UE e a NATO foram frequentemente palco de relações e episódios questionáveis para Berlusconi.

A memória de Silvio Berlusconi continua viva em Itália e não apenas no símbolo com o seu apelido, sob o qual o partido que fundou, Forza Italia, se apresentou nas últimas eleições europeias.

Um ano após a sua morte, a 12 de junho de 2023, Berlusconi foi homenageado numa cerimónia no Parlamento, esta quarta-feira, e vários políticos expressaram o seu respeito e reconhecimento. A primeira-ministra Giorgia Meloni recordou no Facebook o homem "que deixou uma marca indelével na história política nacional", dando "visão e grandeza a Itália".

Mas, mesmo na Europa, o quatro vezes primeiro-ministro italiano (1994-95, 2001-05, 2005-06, 2008-11) não foi esquecido pelo seu papel na UE e por uma série de episódios que ficaram célebres.

Berlusconi e a Europa: do famoso "Kapò" aos seus últimos anos como deputado europeu

Após quase vinte anos ao leme de Itália, Berlusconi foi eleito para o Parlamento Europeu na última legislatura, em 2019, antes de deixar o lugar em outubro de 2022.

Entre os méritos do Cavaliere (como sempre foi chamado devido à honra de "Cavaliere del Lavoro" que recebeu em 1977, em alternativa a "Presidente" pelos seus cargos governamentais e pelo seu papel na equipa de futebol do Ac Milan) está o de ter filiado o Forza Italia desde 1999 no grupo do Partido Popular Europeu (Ppe), vitorioso na votação que encerrou no domingo.

Por outro lado, as sombras incluem a propensão que teve no final para uma aliança do PPE com a extrema-direita, como fez em Itália, e as relações nunca idílicas com os principais líderes europeus.

A gaffe a Schulz em 2003: "Vou sugerir-te para o papel de kapo"

Talvez a gafe mais recordada seja a frase que Berlusconi dirigiu em 2 de julho de 2003 ao social-democrata alemão Martin Schulz, que uma década mais tarde se tornaria presidente do Parlamento Europeu.

Itália tinha acabado de assumir a presidência rotativa do Conselho da UE e, na câmara parlamentar, Schulz acusou o primeiro-ministro italiano de conflito de interesses.

"Schulz, sei que em Itália há um produtor que está a editar um filme sobre os campos de concentração nazis", respondeu Berlusconi.

"Vou sugeri-lo para o papel de kapo. É perfeito!", acrescentou, associando a nacionalidade do interlocutor ao papel de comando atribuído a alguns prisioneiros sobre os outros internados nos campos nazis.

Itália, França e Alemanha: Berlusconi nunca foi bem aceite por Merkel e Sarkozy

As relações de amizade, ou pelo menos ostensivas como tal, com o Presidente russo Vladimir Putin e George W. Bush (com quem se encontrou na Pratica di Mare, em maio de 2002, para falar do "fim da Guerra Fria") ou com o líder líbio Kadhafi, não entusiasmaram certamente a Europa.

Não agradaram particularmente a Angela Merkel, que já se tinha irritado na cimeira da NATO de Baden Baden, em 2009, quando Berlusconi deixou a chanceler alemã à sua espera no carril vermelho para terminar uma chamada telefónica.

Um ano antes, quando ele era o anfitrião e Merkel a convidada principal, em Trieste, para uma cimeira germano-italiana, Berlusconi surpreendeu-a com um "Cuco!", ao sair de trás do mastro da bandeira.

Talvez uma violação excessiva do protocolo, para o político nascido na Alemanha de Leste, uma travessura que o antigo empresário transformado em líder já tinha demonstrado na Europa, na cimeira de Cáceres, em Espanha, em 2002 (na qual participou como ministro interino dos Negócios Estrangeiros): chifres a aparecer na fotografia de grupo.

A antipatia pessoal de Frau Merkel talvez tenha aumentado ainda mais em 2011, quando insultos sexistas contra ela circularam, como aconteceu muitas vezes antes e depois (por exemplo, com o Primeiro-Ministro dinamarquês Rasmussen, o Presidente finlandês Atonen, ou a piada racista sobre Barack Obama acerca do seu alegado bronzeado).

A frase incriminada tinha sido dita anos antes numa conversa telefónica interceptada ("culona inc.....le", disse ele, segundo o jornal Il Fatto quotidiano): Berlusconi negou-a nessa altura e mais tarde.

Naqueles dias, até o antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy, o outro aliado de Berlusconi no PPE, mostrou o seu ceticismo em relação ao seu colega italiano logo que possível.

Famoso foi o episódio de outubro de 2011, precisamente com Merkel, numa conferência de imprensa conjunta em Bruxelas. Questionados sobre a fiabilidade da Itália, então na mira dos especuladores e das agências de notação, no cumprimento dos seus compromissos, os dois trocaram sorrisos irónicos.

O seu último governo caiu um mês mais tarde, mas a carreira política de Berlusconi, que analisou numa entrevista à Euronews em 2013, continuou até à sua morte.

Os últimos anos de Berlusconi como eurodeputado e a fratura com a Ucrânia

O Cavaliere regressou ao Parlamento Europeu como eurodeputado em 2019, com quase 83 anos de idade, depois de um curto mandato entre 1999 e 2001. Distinguiu-se no tempo com declarações sobre a Rússia e a Ucrânia.

"Se eu fosse primeiro-ministro, não me teria encontrado com ele", disse em fevereiro de 2023, referindo-se ao Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e às suas relações privilegiadas com Putin.

Palavras que custaram uma rutura com Berlusconi por parte do presidente do PPE, Manfred Weber, que, no entanto, alguns meses mais tarde, foi dos primeiros na Europa a expressar as suas condolências pela sua morte.