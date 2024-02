Morte de Alexei Navalny provoca reação internacional

De Euronews

A morte de Alexei Navalny, uma figura proeminente da oposição russa, suscitou a condenação internacional a Vladimir Putin.

Alexei Navalny, 47 anos, foi o rosto da oposição silenciada da Rússia, o principal opositor político de Valdimir Putin morreu na prisão, na sexta-feira, após anos de perseguição política nas mãos do Estado.

A União Europeia (UE), que há muito saúda a luta inabalável de Navalny pela democracia russa, já havia tentado exercer pressão sobre o Kremlin pela sua repressão sistémica aos críticos do governo.

Os líderes da UE culparam na sexta-feira a morte de Navalny - que abalou Bruxelas e as capitais da União - sobre "a Rússia de Putin".

"A UE considera o regime russo (exclusivamente) responsável por essa morte trágica", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no antigo Twitter (X).

As palavras de Michel foram ecoadas por Josep Borrell, o alto representante da UE para assuntos externos, que disse: "Vamos ser claros: esta é a única responsabilidade de Putin". De acordo com um alto-funcionário do gabinete liderado por Borrell, "todo o bloco considerou a Rússia de Putin diretamente responsável pela morte de Navalny".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que estava "profundamente perturbada" com a notícia de sua morte. "Uma lembrança sombria do que Putin e seu regime é capaz", disse.

A presidente do Parlamento Europeu afirmou também na plataforma X que "a Rússia tirou a liberdade e a vida [a Navalny], mas não a sua dignidade", disse Roberta Metsola.

De Portugal, a reação ao polémico desaparecimento do opositor político de Putin veio de João Gomes Cravinho. O ministro dos Negócios Estrangeiros português também culpou Putin pela morte de Alexei Navalny.

O presidente da Lituânia Gitanas Nausėda reforçou Metsola ao acrescentar que Navalny foi morto pela "brutalidade do Kremlin" que tinha como "objetivo silenciar a oposição a qualquer custo".

"A morte de Alexei Navalny é mais uma sombria lembrança do regime desonesto com o qual estamos a lidar - a Rússia e todos os responsáveis devem ser responsabilizados por cada um de seus crimes", disse Kaja Kallas, primeira-ministra da Estónia que foi recentemente colocada na lista dos mais 'procurados' pelo Kremlin sob acusações que Moscovo afirma estarem relacionadas à memória histórica.

"O regime de Putin prendeu e agora torturou até a morte um dos últimos símbolos da democracia na Rússia", disse a primeira-ministra da Letónia, Evika Silina.

"Peço à Rússia que pare de reprimir a oposição política e liberte todos os presos políticos", acrescentou Silina.

Os três Estados bálticos da UE apoiam firmemente Kiev e apelaram a medidas severas da UE contra a Rússia para a sua guerra na Ucrânia e repressão no seu país.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que Washington não sabe exatamente o que aconteceu, "mas não há dúvida de que a morte de Navalny foi uma consequência de algo que Putin e os seus capangas fizeram".

Navalny "poderia ter vivido em segurança no exílio", mas regressou a casa apesar de saber que poderia ser preso ou morto "porque acreditava profundamente no seu país, na Rússia".

Na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz disse que Navalny "provavelmente pagou por essa coragem com a sua vida".

Maior ameaça política de Putin foi eliminada

Navalny era visto como o mais feroz adversário político do presidente russo, Vladimir Putin, e a maior ameaça ao seu domínio do poder.

Alexei foi premiado com o Prémio Sakharov do Parlamento Europeu pela liberdade de pensamento em 2021 pela sua luta incansável contra a corrupção e os abusos dos direitos humanos na Rússia, apesar de várias tentativas do Kremlin de ameaçá-lo, torturá-lo e envenená-lo.

A sua filha Daria Navalnaya, que recebeu o prémio enquanto o seu pai cumpria uma pena de prisão numa colónia de trabalho forçado russo, transmitiu a seguinte mensagem ao Parlamento Europeu, em nome do seu pai:

"Diz-se que ninguém pode ousar desafiar o regime de Putin. A Rússia é uma parte da Europa. Esforçamo-nos para nos tornar parte dela", disse em 2021.

"Mas também queremos que a Europa se esforce por si mesma, por essas ideias incríveis, que estão no seu cerne. Nós lutamos por uma Europa de ideias, a celebração dos direitos humanos, a democracia e a integridade."

Em 2020, Navalny foi evacuado com urgência de um hospital siberiano para a Alemanha, onde foi tratado depois de ser envenenado com um agente nervoso do tipo Novichok.

Apesar da aparente tentativa de assassinato pelo regime russo. Navalny retornou à Rússia em 2021, onde foi condenado a 19 anos de prisão efetiva numa colónia penal sob a acusação de extremismo.

Inicialmente, cumpria a sua sentença numa prisão no centro da Rússia, mas foi transferido no ano passado para a colónia penal de "regime especial" acima do Círculo Polar do Ártico.

Nas palavras de um funcionário da UE, Navalny foi "lentamente morto" na prisão.