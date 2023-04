Silvio Berlusconi diagnosticado com leucemia

De Euronews

Silvio Berlusconi foi diagnosticado com leucemia. O ex-primeiro-ministro italiano encontra-se internado desde quarta-feira nos cuidados intensivos do hospital San Raffaele, em Milão, onde deu entrada devido a problemas respiratórios.

De acordo com o médico pessoal, Alberto Zangrillo, o multimilionário está atualmente a ser tratado a uma infeção pulmonar, relacionada com o cancro no sangue.

O clínico não revelou contudo quando foi obtido o diagnóstico de leucemia.

Berlusconi tem sofrido vários problemas de saúde nos últimos tempos.

Aos 86 anos, depois de três passagens pela liderança do governo italiano e uma outra por Bruxelas, como eurodeputdo, mantém-se ativo na vida política, qnquanto senador.