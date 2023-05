Chuva não demove multidão que aclama Carlos III em Londres

O Rei e a Rainha Camilla foram coroados este sábado na Abadia de Westminster. Seguiu-se o maior desfile das últimas sete décadas.

É um momento que fica para a história do Reino Unido: Era meio-dia em ponto em Londres quando Carlos III recebeu, das mãos do Arcebispo de Cantuária, a coroa de Santo Eduardo. Foi o momento alto da cerimónia de coroação, oito meses depois de Carlos ter ascendido ao trono, por morte da Rainha Isabel II.

Outro momento alto aconteceu quando o príncipe William, herdeiro do trono, se ajoelhou e beijou o pai. A Rainha Camilla, que por vontade do Rei deixa de ser chamada consorte, para ser apenas Rainha, foi igualmente coroada.

Desfiles à chuva

As centenas de milhares de pessoas que encheram as ruas de Londres tiveram direito a dois desfiles: um no caminho para a Abadia de Westminster e outro no regresso ao Palácio de Buckingham - o maior desfile militar do Reino Unido nas últimas décadas. A chuva não afastou a multidão.

Multidão que encheu as cercanias do Palácio de Buckingham para aclamar o Rei e a Rainha, que acenaram a partir da varanda, na companhia de outros elementos da Família Real: Um momento com duas ausências de peso, as do Príncipe André e do Príncipe Harry, ambos afastados das funções oficiais.

A chuva pode não ter demovido a população, mas fez com que o espetáculo aéreo que acompanhou a saudação da varanda fosse reduzido. Os mais entusiastas da monarquia esperam que estas gotas de água, que caíram durante todo o dia, sejam uma bênção e um sinal de um reinado longo e próspero.