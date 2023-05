Coroação de Carlos III: Os passos da cerimónia em Westminster

De Euronews

Carlos III é coroado hoje na Abadia de Westminster. A cerimónia passa por diversos momentos de grande simbolismo, ao longo de uma hora e meia

Milhares de pessoas já se encontram nas ruas de Londres para a coroação do Rei Carlos III. A cerimónia começa às 11 horas na Abadia de Westminster e será presidida pelo arcebispo de Cantuária, Justin Welby.

Carlos III será coroado perante uma assembleia de dois mil convidados, representantes das casas reais e de numerosos estados, numa cerimónia que deverá demorar cerca de uma hora e meia, bem longa das 4 horas necessárias para a coroação de sua mãe, Isabel II.

Às 10.20 terá início a procissão real entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster. O Rei Carlos III e a Rainha consorte saiem do Palácio de Buckingham em direção à Abadia de Westminster no coche real construído para as celebrações do Jubileu de Diamante de Isabel II, em 2012.

Os monarcas serão seguidos na procissão por outros membros da família real. O cortejo passa pela famosa avenida The Mall, por Trafalgar Square, Whitehall e pela Parliament Square, estando prevista a chegada à Abadia de Westminster às 11.53.

O que vai acontecer na Abadia de Westminster?

A cerimónia será acompanhada por trechos musicais escolhidos pelo próprio príncipe, incluindo música ortodoxa grega, em memória do príncipe Philip, o pai de Carlos III.

Reconhecimento

A primeira parte da cerimónia será o reconhecimento: o Rei Carlos será “apresentado ao povo”, virando-se para os quatro lados da abadia para ser reconhecido pelos presentes.

Juramento

Depois presta juramento, prometendo honrar defender a lei e a Igreja durante o seu reinado.

Unção

A terceira parte é o momento mais solene da cerimónia. A unção do Rei com óleo sagrado, benzido em Jerusalém, que será espalhado pelas mãos, peito e cabeça de Carlos. Um momento privado que será protegido dos olhares dos presentes com uma divisória bordada à mão para o efeito.

Investidura

Depois da unção, Carlos é, então coroado. O Rei vestirá uma capa e receberá as jóias da coroa britânica: os cetros reais, o anel do soberano e a coroa de Santo Eduardo, que lhe será colocada na cabeça pelo arcebispo da Cantuária.

Os sinos da Abadia de Westminster tocarão durante dois minutos e serão disparadas salvas de tiros por todo o Reino Unido.

Entronização

Depois de coroado, o Rei Carlos III pode, finalmente, sentar-se no trono. Segundo os media britânicos, George, o filho, o príncipe William, que estará entre os pagens da cerimónia, ajoelhar-se-á perante o rei para lhe prestar homenagem.

Coroação de Camila

A Rainha consorte será coroada depois da entronização do Rei Carlos III, numa breve cerimónia. Camila não vai prestar juramento e será coroada com a coroa da Rainha Mary.