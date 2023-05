Britânicos festejam a coroação

Direitos de autor Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Festa da coroação - Direitos de autor Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

De Euronews com AP

Katy Perry, Lionel Richie e os Take That estão entre os artistas que atuam esta noite, no evento noturno no Castelo de Windsor

Um dia depois do Rei Carlos III ter sido coroado na Abadia de Westminster, dezenas de pessoas reuniram-se no Regents Park, em Londres, para celebrar o acontecimento histórico. O londrino Christopher Cowdray participou no evento comunitário com membros da família. "É uma ocasião maravilhosa, nenhum de nós, exceto a nossa sogra de 95 anos, tinha assistido a uma coroação antes, é isto que é o Reino Unido. Nós só queremos apoiar a monarquia e o rei, queremos apoiá-lo, à sua família e a todos os outros", disse Cowdray. Príncipes de Gales fazem surpresa em Windsor O príncipe e a princesa de Gales encontraram-se com a multidão em Windsor, antes de um concerto de coroação. O casal real conversou com as famílias, experimentou bebidas de piquenique e tirou selfies com os fãs, Katy Perry, Lionel Richie e os Take That estão entre os artistas que atuam esta noite no evento noturno no Castelo de Windsor. Jill Biden almoça em Downing Street A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, participou num almoço de coroação em Downing Street, em Londres, onde se encontrou com o primeiro-ministro britânico e a sua mulher, Akshata Murthy. A primeira-dama estava acompanhada pela sua neta, Finnegan Biden, e conversou com vários convidados durante o almoço. De acordo com informações avançadas pelo Governo britânico, a lista de convidados era maioritariamente composta por "heróis da comunidade”, famílias ucranianas e grupos de jovens.