Quanto custa e quem paga a coroação de carlos III?

De Sophia Khatsenkova

Nesta edição de #TheCube, explicamos-lhe o que se sabe sobre o orçamento da primeira grande festa da monarquia britânica no século XXI. Não é para todas as carteiras

A coroação de Carlos III, do Reino Unido, está a ser preparada com grande pompa e circunstância em Londres. Será a primeira do século XXI e vai contar também com três dias de eventos por todo o país.

O orçamento oficial não foi divulgado, mas há quem preveja um custo a rondar os 280 milhões de euros, por comparação com os 56 milhões necessários para a coroação de Isabel II em 1953.

E quem paga a fatura são os súbditos e contribuintes da coroa. Valerá a pena?

A resposta pode descobri-la nesta edição do #TheCube, da Euronews, no vídeo que lhes disponibilizamos em no topo da página.