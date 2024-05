Não há qualquer possibilidade de o Hamas e Israel chegarem a um acordo de cessar-fogo porque Benjamin Netanyahu quer que a "carnificina" em Gaza continue, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana, Riyad al-Maliki, à Euronews.

PUBLICIDADE

"Ele (Netanyahu) quer prolongar a guerra. Por isso, um cessar-fogo vai impedi-lo de (...) atingir os seus objetivos", disse al-Maliki numa entrevista na terça-feira, depois de participar numa reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas.

"Netanyahu sabe muito bem que se houver uma cessação das hostilidades (...) os americanos e muitos outros interviriam para tornar permanente o que é realmente temporário (...)", explicou, acrescentando que o primeiro-ministro israelita está a manter toda a região "refém das suas próprias ambições políticas".

As negociações de tréguas indiretas entre Israel e o Hamas, mediadas pelo Qatar e pelo Egito, foram retomadas na terça-feira, depois de as conversações terem falhado sistematicamente em produzir resultados nos últimos dias.

Os riscos são extremamente elevados, com Netanyahu a confirmar, na segunda-feira à noite, que a sua operação militar em Rafah, há muito esperada, iria avançar, apesar dos protestos internacionais, que temem que esta ação aprofunde ainda mais a catástrofe humanitária em Gaza.

Al-Maliki, que representa o governo da Autoridade Palestiniana, dirigido pelo Fatah, na Cisjordânia, avisou que a tão temida ofensiva em Rafah poderia desencadear instabilidade na região, incluindo potencial violência no Líbano e uma "guerra regional" envolvendo os EUA.

Acredita-se que mais de 1,4 milhões de palestinianos estejam abrigados em Rafah, a cidade do sul de Gaza que fica na fronteira com o Egito. Israel alega que a cidade é o último refúgio do Hamas em Gaza e disse na terça-feira que tinha informações que sugeriam que a passagem de Rafah para o Egito estava a ser utilizada para "fins terroristas".

"Poderemos assistir a atrocidades em Rafah. Se for esse o caso, não é apenas Israel que será prejudicado internacionalmente, mas também os Estados Unidos da América", alertou al-Maliki.

Na segunda-feira, o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, criticou Netanyahu por ignorar os avisos do bloco e prosseguir com a planeada ofensiva em Rafah.

Na terça-feira, as autoridades israelitas afirmaram que as suas forças tinham tomado o controlo do lado de Gaza da passagem de Rafah, que é a principal via de entrada de ajuda no território cercado, e que tinham também encerrado a passagem de Kerem Shalom, a sul, e a passagem de Erez, a norte.

Isto apesar de Netanyahu ter concordado com o Presidente Biden, na segunda-feira à noite, em manter a passagem de Kerem Shalom aberta para as necessidades humanitárias, de acordo com uma informação da Casa Branca,

Al-Maliki afirmou que nenhum camião conseguiu atravessar para Gaza nas últimas 48 horas, alertando que a situação é "realmente muito perigosa", não só devido à ameaça de bombardeamentos, mas também devido à crescente fome entre a população de Gaza.

Europa "desiludida"

Al-Maliki referiu-se também aos comentários feitos pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse num debate eleitoral na semana passada que uma ofensiva terrestre em Rafah seria "inaceitável".

"Se compararmos o que ela disse a 7 de outubro e o que disse nos últimos dois dias sobre a possibilidade de Israel atacar Rafah (...) ela está a tentar dizer que vão ver, que vão tentar tomar medidas".

Nos últimos meses, Von der Leyen tem sido duramente criticada pela sua posição inabalável em solidariedade com Israel e pela sua hesitação em apelar à contenção israelita em Gaza, onde se estima que cerca de 35.000 palestinianos tenham perdido a vida desde outubro, de acordo com as autoridades dirigidas pelo Hamas.

Um porta-voz da UE para os Negócios Estrangeiros disse na terça-feira que os Estados-Membros se reuniriam para "refletir" sobre a sua resposta no caso das tropas israelitas se deslocarem para Rafah. Não é claro, no entanto, quais as ações concretas que estão em cima da mesa, uma vez que as propostas anteriores para usar sanções e barreiras comerciais para exercer pressão diplomática sobre Netanyahu não conseguiram obter o apoio unânime de todos os 27 Estados-Membros.

Al-Maliki diz que sente uma "desilusão" e "raiva" entre os seus homólogos da UE em relação ao que descreveu como a "total violação do direito internacional" por parte de Israel, que está a colocar a região em "colisão total".

Al-Maliki elogiou também os esforços desenvolvidos por Dublin e Madrid para reconhecer o Estado da Palestina, uma medida que, segundo as duas capitais, irá desencadear progressos no processo de paz. Al-Maliki referiu ainda a Eslovénia e Malta, bem como a Noruega, país que não é membro da UE, como alguns dos países que estão a impulsionar a iniciativa.

PUBLICIDADE

O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também apoiou a ideia de um grupo de Estados-Membros dispostos a reconhecer conjuntamente o Estado da Palestina.

A Assembleia Geral das Nações Unidas vai debater, e poderá votar na sexta-feira, um projeto de resolução para apoiar a adesão da Palestina à ONU, que os EUA vetaram no mês passado no Conselho de Segurança.

Na segunda-feira, a ministra belga dos Negócios Estrangeiros, Hadja Lahbib, afirmou que o seu governo apoiaria a resolução como um "primeiro passo importante no caminho para a paz".

Al-Maliki disse que esperava que alguns países europeus avançassem com a sua proposta de reconhecimento do Estado da Palestina "nos próximos dias". O Taoiseach irlandês indicou na segunda-feira que o seu governo e a Espanha tencionavam avançar com a sua proposta "muito em breve".

A maioria dos Estados-Membros está, no entanto, relutante em reconhecer um Estado palestiniano, receando que isso comprometa a sua posição de solidariedade para com Israel.