Os dirigentes e ministros europeus instaram Israel a abster-se de lançar a sua tão esperada operação militar em Rafah, um ataque que se julga iminente.

O clamor surge após meses de antecipação de que o gabinete de guerra de Israel poderia ordenar às suas tropas que invadissem a cidade, que faz fronteira com o Egipto no extremo sul da sitiada Faixa de Gaza.

Desde fevereiro que o bloco tem vindo a alertar para o facto de a medida agravar uma "situação já de si catastrófica", uma vez que cerca de 1,4 milhões de palestinianos - mais de metade da população de Gaza - se refugiam em Rafah para escapar à guerra.

Na segunda-feira, os militares israelitas ordenaram aos residentes e aos palestinianos deslocados que evacuassem os bairros orientais de Rafah para zonas seguras noutras partes de Gaza, indicando que a invasão poderia estar iminente.

Esta medida surge após o fracasso das negociações de cessar-fogo no Cairo, capital do Egipto, durante o fim de semana, e depois de o ministro da defesa israelita, Yoav Gallant, ter afirmado que as suas forças se deslocariam para Rafah se as partes não conseguissem chegar a um acordo de cessar-fogo.

Num telefonema com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu no domingo, o Presidente francês Emmanuel Macron reiterou a sua "mais firme oposição" a um potencial ataque terrestre israelita a Rafah.

O primeiro-ministro belga Alexander De Croo, cujo governo tem liderado as críticas à ofensiva israelita em Gaza, também disse aos meios de comunicação belgas na segunda-feira que invadir Rafah teria "consequências dramáticas para a população".

O Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, juntou-se aos apelos a Israel para que "renuncie" aos seus planos e disse que a UE "pode e deve atuar para evitar esse cenário".

Um funcionário da UE, que falou sob condição de anonimato, disse à Euronews que o bloco estava a pensar reunir os Estados-membros para discutir uma potencial resposta ao desafio de Israel. Mas a fonte também disse que ainda não há planos concretos sobre a resposta da UE.

Estão em curso esforços diplomáticos numa última tentativa de dissuadir Benjamin Netanyahu de avançar para Rafah, esperando-se que o Presidente dos EUA, Joe Biden, fale com o primeiro-ministro israelita por telefone ainda esta segunda-feira.

Um ataque a Rafah colocaria em evidência a incapacidade do Ocidente de exercer o seu peso diplomático para pressionar Israel a conter-se. Os líderes da UE apelaram unanimemente a Israel para que não avançasse com a invasão de Rafah, planeada no final de março.

O bloco tem-se esforçado sistematicamente por chegar a um consenso na sua resposta à guerra entre Israel e o Hamas, com as posições das capitais sobre o conflito a afastarem-se aparentemente nos últimos meses.

Um grupo de Estados-Membros, liderado nomeadamente pela Espanha e pela Irlanda, tem apelado sistematicamente a uma posição mais dura da UE em relação a Israel e é a favor do reconhecimento do Estado da Palestina.

Outros, nomeadamente a Alemanha, a Áustria e a Hungria, hesitam em pôr em causa a posição de solidariedade do bloco para com Israel.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - que se candidata a um segundo mandato à frente do executivo da UE - disse na passada segunda-feira, durante um debate eleitoral em Maastricht, que o bloco tomaria medidas caso Israel invadisse Rafah.

"Penso que seria completamente inaceitável se Netanyahu invadisse Rafah", disse von der Leyen, acrescentando que, se isso acontecesse, o seu executivo "sentar-se-ia com os nossos Estados-Membros e agiria em conformidade".

Bélgica pressiona por restrições comerciais

A Bélgica, que detém a presidência rotativa semestral do Conselho da UE, tem vindo a pressionar Bruxelas no sentido de proibir a importação de produtos provenientes dos territórios ocupados por Israel há "várias semanas", disse De Croo na segunda-feira.

De acordo com a proposta belga, os produtos provenientes dos territórios ocupados por Israel, como as tâmaras e o azeite, seriam proibidos de entrar no bloco.

De acordo com a legislação da UE, os produtos israelitas fabricados pelos colonos devem ser claramente rotulados como tal e sujeitos a regimes aduaneiros menos preferenciais, mas as regras não são rigorosamente aplicadas.

A vice-primeira-ministra belga, Petra de Sutter, anunciou na segunda-feira que o governo belga estava também a planear novas sanções contra Israel.

Madrid e Dublin apelaram ao executivo da UE para que proceda a uma revisão urgente do "Acordo de Associação" UE-Israel, que define as relações comerciais entre as duas partes. O acordo inclui uma cláusula que permite a qualquer das partes suspender o comércio em caso de violação dos direitos humanos.

Mas a proposta não conseguiu obter o apoio unânime exigido pelos líderes.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, concordaram, durante uma chamada telefónica na segunda-feira, que iriam "fazer progressos" no reconhecimento de um Estado palestiniano "muito em breve" e que os seus governos estão em contacto estreito sobre a questão.

Sánchez estabeleceu o prazo de julho para que o seu país reconheça formalmente o Estado Palestiniano, que englobaria Gaza, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia.