De Euronews com AP

Decisão foi transmitida pelo líder político do Hamas ao primeiro-ministro do Qatar e ao ministro dos Serviços de Informação do Egito.

PUBLICIDADE

O Hamas anunciou que aceitou uma proposta para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, mediada pelo Egito e pelo Qatar, avança a AP.

Um comunicado divulgado esta segunda-feira refere que o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, terá manifestado a intenção de aceitar a proposta de cessar-fogo num telefonema com o primeiro-ministro do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, e o ministro dos Serviços de Informação do Egito, Abbas Kamel.

O Qatar e o Egito têm mediado meses de negociações entre Israel e o Hamas. Até ao momento, Israel ainda não reagiu nem avançou com uma posição oficial relativamente aos termos do acordo.

De acordo com a Reuters, cita a Al Jazeera, um alto responsável israelita, sob anonimato, acusou o Hamas de ter aprovado uma versão "suavizada" da proposta egípcia, que não é aceitável para Israel.

A mesma fonte acrescentou que a proposta incluía conclusões "a longo prazo" que Israel não apoiará. Os meios de comunicação israelitas também dão conta de que o governo israelita não aceitou o acordo que estava a ser negociado.

O anúncio do Hamas veio horas depois de Israel ter dado instruções para que os palestinianos começassem a abandonar a cidade de Rafah, no sul de Gaza, antes de uma operação militar israelita. Israel alega que Rafah é a última fortaleza do Hamas na Faixa de Gaza.

Em Rafah, onde se concentra a maioria da população de Gaza, o anúncio foi aplaudido pelos palestinianos que saíram às ruas da cidade para celebrar a decisão do Hamas. A expectativa é que o anúncio detenha a ofensiva militar.

Os detalhes da proposta não foram para já divulgados. Mas nos últimos dias, as autoridades egípcias e do Hamas adiantaram que a proposta prevê um cessar-fogo por fases, em que o Hamas libertará reféns em cativeiro em Gaza em troca do recuo das tropas israelitas no enclave palestiniano.

Não é claro se o acordo atenderá à principal exigência do Hamas de pôr fim à guerra em Gaza e a total retirada das forças israelitas do território.

O que prevê o acordo?

Ainda não são conhecidos os detalhes do acordo final para um cessar-fogo em Gaza. Mas de acordo com fontes citadas pela Al Jazeera a proposta do Egito e do Qatar com a qual o Hamas concordou, inclui três fases, cada uma com a duração de 42 dias.

Na primeira fase seria iniciada uma trégua, juntamente com uma retirada israelita do corredor de Netzarim que Israel usa para dividir o norte e o sul de Gaza.

A segunda fase inclui a aprovação de uma cessação permanente das operações militares e hostis e a retirada completa das forças israelitas de Gaza.

Já a terceira fase prevê uma disposição para pôr fim ao estado de sítio em Gaza imposto por Israel.