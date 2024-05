Milhares de palestinianos começaram a abandonar a cidade de Rafah

De Euronews

O exército de Israel aconselhou a evacuação da cidade de Rafah, um dia depois de um ataque efetuado por militantes do Hamas que matou três soldados israelitas. A população foi aconselhada a deslocar-se para Khan Younis e Al Muwassi.

Milhares de palestinianos deslocados começaram a abandonar a cidade de Rafah, no sul de Gaza, após o exército israelita aconselhar a sua evacuação esta segunda-feira. O aviso surgiu um dia depois de os militantes do Hamas terem efetuado um ataque a partir de Rafah, que matou três soldados israelitas.

Os cerca de 1,4 milhões de civis que foram obrigados a deslocar-se para Rafah, devido aos constantes ataques na Faixa de Gaza, estão agora a ser aconselhados a irem para as cidades de Khan Younis e Al Muwassi, onde já foram instaladas tendas equipadas com hospitais e alimentos.

"Somos hoje um povo que só tem Deus [para nos ajudar]. Não temos abrigo, nem comida, nem água, nada disso. O exército israelita e a comunidade internacional prometeram-nos que Rafah seria protegida e foi por isso que viemos para Rafah, mas, felizmente, informaram-nos da evacuação, caso contrário, enfrentaremos algo que ninguém deseja enfrentar", disse Manhal Tartouri, uma deslocada de Khan Younis em Rafah, citada pelas agências internacionais.

Esta iniciativa surgiu depois do ataque que matou três soldados israelitas, no domingo, cujas brigadas Ezzedine al-Qassam já reivindicaram a responsabilidade. O Hamas alertou, entretanto, que a evacuação de Rafah é “uma escalada perigosa e que terá consequências”, de acordo com as agências internacionais.

O exército israelita escreveu também nas redes sociais que vai atuar com “força extrema” contra os militantes do Hamas. Em Rafah, a população recebeu panfletos em árabe das Forças de Defesa de Israel, que sugeriam às pessoas que fugissem da cidade.

"Lemos [o folheto]. Não sabemos para onde ir. Fomos deslocados de Gaza [cidade] e agora não sabemos para onde ir. Deram-nos panfletos e não sabemos para onde ir. Temos filhos, a minha mulher, a minha mãe e a nossa família e não sabemos para onde ir", afirmou Ziad Dad, que se deslocou da cidade de Gaza para Rafah.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu prometeu lançar uma ofensiva contra Rafah, indepedentemente do resultado das conversações em curso. O Hamas continua a pedir um cessar-fogo definitivo, enquanto Israel reitera a sua determinação em eliminar o movimento islâmico palestiniano.

De acordo com o ministério de Saúde do Hamas, a ofensiva israelita na Faixa de Gaza já fez mais de 34.000 mortos.