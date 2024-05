"Bola está do lado de Israel", diz representante político do Hamas

De Euronews

Osama Hamdan alertou que a ocupação do lado palestiniano da passagem de Rafah agravará a crise humanitária na Faixa de Gaza.

A bola está no campo do governo israelita e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de acordo com um funcionário do gabinete político do Hamas.

Em conferência de imprensa no Líbano, o representante do Hamas, Osama Hamdan, alertou igualmente que a ocupação do lado palestiniano da passagem de Rafah agravará a crise humanitária na Faixa de Gaza, impedindo a entrada de ajuda e mantimentos.

As declarações de Osama Hamdan vêm na sequência de uma brigada de tanques israelitas ter assumido o controlo operacional da fronteira de Rafah com o Egito, avançando uma linha ofensiva no sul da cidade.

Poucas horas antes, o Hamas anunciou ter aceitado uma proposta para um acordo de cessar-fogo mediada pelo Egito e pelo Qatar. Telavive insiste que o acordo não atende às exigências israelitas.

Durante a última noite, pelo menos 23 palestinianos foram mortos em ataques israelitas na Faixa de Gaza.