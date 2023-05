Síria regressa à Liga Árabe

De Euronews com AP

A decisão inclui um compromisso de diálogo permanente com os governos árabes para alcançar uma solução política para o conflito

Depois de doze anos de suspensão, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Liga Árabe concordaram este domingo em readmitir a Síria como membro da organização. A decisão, que foi tomada numa reunião à porta fechada na sede da Liga Árabe no Cairo, consolida um esforço regional para normalizar as relações com o Presidente Bashar al-Assad.

Depois do anúncio, Sameh Shoukry, ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, disse que os membros da organização estão _“plenamente convencidos de que a única forma de resolver a crise é através de uma solução política que parta do interior da Síria, sem qualquer interferência externa_”.

A votação na capital egípcia teve lugar dias depois dos principais diplomatas da região se terem reunido na Jordânia para discutir um roteiro para o regresso da Síria ao seio da comunidade árabe, e pouco antes de a Arábia Saudita acolher a próxima Cimeira da Liga Árabe, a 19 de maio.

A decisão de regresso da Síria inclui um compromisso de diálogo permanente com os governos árabes para alcançar gradualmente uma solução política para o conflito, em conformidade com a Resolução 2254 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.