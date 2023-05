Detenções de manifestantes antimonárquicos mancharam comemorações da coroação

De euronews

No último dia de comemorações da coroação do rei Carlos III, dedicado ao voluntariado, o primeiro-ministro britânico foi questionado sobre as polémicas detenções de manifestantes antimonárquicos.

O voluntariado foi o tema do último dia de comemorações da coroação do rei Carlos III da Grã-Bretanha.

Na cozinha, a preparar um almoço para idosos, o primeiro-ministro Rishi Sunak fez a sua parte para encorajar as pessoas a ajudarem as suas comunidades. Mas Sunak foi questionado sobre as polémicas prisões de manifestantes antimonárquicos no dia da coroação.

"A polícia é operacionalmente independente do governo. Eles tomam estas decisões com base no que acham melhor. E, na verdade, sou grato à polícia e a todos que contribuíram para garantir que este fim de semana corresse tão bem, com tanto sucesso e com tanta segurança. Foi um esforço extraordinário de tantas pessoas e estou-lhes grato por todo o trabalho duro que realizaram", disse o primeiro-ministro britânico.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que mais de 50 pessoas foram detidas na capital, enquanto se reunia uma multidão para assistir ao evento histórico. Terão sido acusadas de uma série de crimes de ordem pública. Os críticos condenaram as detenções, considerando-as uma resposta draconiana aos protestos pacíficos.

A questão destacou as divisões dentro do Reino Unido sobre a monarquia. Uma sondagem efetuada pelo instituto YouGov, a 17 de abril, mostrava que apenas 26% dos britânicos entre os 18 e os 24 anos viam a monarquia como algo bom para o Reino Unido.