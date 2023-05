De Euronews

Vinte mil pessoas participaram no concerto da coroação, durante o qual o Príncipe William afirmou estar "muito orgulhoso" do pai.

Os festejos da coroação de Carlos III continuam no Reino Unido e no domingo foi dia de um grande concerto no Castelo de Windsor com estrelas planetárias da música e do cinema.

Durante o concerto, o príncipe William prestou homenagem ao rei, seu pai, afirmando ter "muito orgulho" nele.

"Pai, estamos todos muito orgulhosos de ti. E também quero expressar o meu orgulho e gratidão pelos milhões de pessoas que servem nas forças armadas, nas salas de aula, nas enfermarias dos hospitais e nas comunidades locais. Gostava de vos poder mencionar a todos. O vosso serviço inspira-nos. E esta noite também vos celebramos. Comprometo-me a servir-vos a todos, ao Rei, ao país e à Commonwealth. Deus salve o Rei", disse.

Um dia depois da cerimónia de coroação, a que assistiram milhões de pessoas, o Rei Carlos III e a Rainha Camila deixaram que outros ocupassem o centro do palco enquanto assistiam ao espetáculo com Katy Perry, Lionel Richie e outros.

Cerca de 20 mil pessoas assistiram ao concerto, incluindo dez mil membros do público que obtiveram bilhetes através de sorteio e voluntários das várias instituições de caridade do Rei e da Rainha.

O fim de semana prolongado da coroação continua hoje para os britânicos com o que está a ser chamado "Big Help Out", cujo objetivo é utilizar o voluntariado para aproximar as comunidades e criar um legado de voluntariado duradouro no Reino Unido, a partir do fim de semana da coroação.