Entusiastas dão tudo por uma lembrança da coroação

De Euronews

Euronews falou com algumas das muitas pessoas presentes nos desfiles.

Dezenas, se não centenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Londres para acompanhar os cortejos da coroação de Carlos III e Camilla e aclamar os monarcas. Choveu durante todo o dia, mas isso não demoveu os fãs da monarquia.

A Euronews falou com alguns destes muitos fãs e ninguém pareceu desiludido: "Conseguimos ficar num bom local, conseguimos ver tudo. Estou muito contente por ter vindo", diz um dos entusiastas. Outro revela ter conseguido fotografar o Rei e a Rainha. Recordações que irão permanecer para sempre na mente de todas estas pessoas.

Os festejos da coroação continuam com o concerto marcado para este domingo, em Windsor, em que participarão artistas como os Take That (especialmente reformados para a ocasião), Katy Perry ou Lionel Richie.