Deputados franceses querem classificar Wagner como grupo terrorista

Yevgeny Prigozhin volta a responsabilizar o ministro da Defesa russo pela falta das munições

Os deputados franceses votram por unanimidade uma resolução para pedir à União Europeia de inscrever o grupo Wagner na lista das organizações terroristas. A resolução não é vinculativa e "convida" o governo de Paris a mobilizar a diplomacia do país para alcançar este objectivo. Um voto que ocorreu horas depois de Yevgney Prigozhin acusar Moscovo de falta de apoio na frente de batalha.

O líder do grupo Wagner voltou a atacar os comandantes militares russos, acusando-os de não terem fornecido as munições necessárias para lutar por Bakhmut. Yevgeny Prigozhin afirmou que soldados do exército russo fugiram de posições cruciais na região e que Vladimir Putin “está a ser enganado”.

"Esta manhã, o Chefe do Estado-Maior corrigiu todos os números e reduziu-os em 10 vezes. É muito mau. Se isto continuar, não podemos ir para a guerra. Se todas as tarefas estão a ser executadas de forma a enganar o comandante-chefe (Putin), ou ele vos dá cabo do coiro ou o povo russo ficará zangado por a guerra estar perdida”, declarou Prigozhin numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Yevgeny Prigozhin já tinha responsabilizado o ministro da Defesa russo, e o chefe do Estado Maior da Rússia pela falta das munições para garantir o sucesso no campo de batalha. Apesar de ter dado o prazo do dia 10 de maio para a retirada, o líder do grupo Wagner avançou que as suas tropas vão permanecer em Bakhmut nos próximos dias.