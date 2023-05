OMS apela à continuação da vacinação contra a Covid-19

De Euronews

O enviado especial da OMS para a Covid-19, Dr. David Nabarro, afirma que apesar da Covid-19 ter deixado de ser uma emergência, é necessário manter um elevado nível de vigilância relativamente a novas variantes

Após três anos de pandemia de COVID-19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou a redução do nível de emergência de saúde pública. Isto foi possível porque a OMS considerou um sinal positivo o declínio constante da mortalidade.

"O número de mortes registadas devido ao coronavírus diminuiu 95% em comparação com o início deste ano", afirmou o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Será a despromoção uma decisão correta? O que é que isto muda para os países e para as pessoas?

Sistemas de saúde pública estão a recuperar

De acordo com a OMS (a 26 de Abril de 2023, Ed.), mais de 7milhões de pessoas morreram devido a uma doença perigosa. O coronavírus afetou a economia mundial, prendeu as pessoas em casa e até colocou muitas delas no desemprego.

Será que os sistemas de saúde adquiriram experiência suficiente durante a pandemia do coronavírus para responderem com mais eficácia em pandemias futuras?

Num dos estudos mais recentes, os peritos da OMS analisaram a situação em 139 países. Os peritos concluíram que os serviços de saúde estão agora a sofrer significativamente menos perturbações do que em 2020 e estão a recuperar gradualmente dos três anos de pandemia de COVID-19.

Dos 139 Estados, menos de 25% dos países comunicaram interrupções na prestação de serviços médicos. Enquanto em Julho-Setembro de 2020, 59% dos países comunicaram problemas deste tipo.

Entre estes contam-se os serviços de saúde reprodutiva, as imunizações, os cuidados aos idosos,

as doenças transmissíveis e não transmissíveis, os cuidados maternos, neonatais e aos adolescentes,

os serviços de rastreio e de diagnóstico.

O mundo deve estar preparado para novas pandemias

A OMS instou o mundo a preparar-se bem para o início da pandemia de COVID-19. O restabelecimento dos serviços de saúde essenciais é fundamental, uma vez que as perturbações podem ter efeitos adversos ainda maiores para a saúde das populações e dos indivíduos do que a própria pandemia.

Em 12 de Fevereiro de 2018, o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, falando na Cimeira do Dubai, declarou

"Uma epidemia devastadora pode começar em qualquer país, a qualquer momento, e ceifar milhões de vidas porque não estamos preparados, porque continuamos vulneráveis".

Dez meses depois, a triste previsão começou a concretizar-se.

Até que ponto devemos ainda estar preocupados com a COVID-19 para não repetirmos os erros do passado? Que factores devemos ter em conta no nosso dia-a-dia?

De acordo com o relatório da organização, a maioria dos países registou progressos na integração da luta contra a COVID-19 no sistema normal de cuidados de saúde. A vacinação continua a ser um instrumento eficaz: 80-90% dos países integraram plenamente os serviços de vacinação, diagnóstico e gestão da COVID-19 e os serviços de cuidados aos sobreviventes da COVID-19 na prática de rotina.

Que planos estão em vigor para lidar com futuras pandemias?

Os agentes patogénicos respiratórios têm sido e continuarão a ser uma grande ameaça global com potencial para causar uma pandemia. As suas consequências são bem conhecidas: elevadas taxas de mortalidade, sistemas de saúde sobrecarregados, desestabilização da economia mundial e aumento das desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Será que os países ainda estão a dar ênfase suficiente aos perigos associados ao vírus? Que planos estão em vigor para lidar com futuras pandemias?

Para ajudar os países a prepararem-se melhor para futuras pandemias, a OMS lançou uma nova iniciativa no final de Abril que fornece orientações sobre como planear de forma abrangente a resposta a qualquer agente patogénico respiratório, dada a prevalência de muitos grupos.

Denominada PRET, esta iniciativa foi concebida para garantir a prontidão e a resistência contra novas ameaças. Reúne as mais recentes ferramentas e abordagens para a aprendizagem colaborativa e a acção coletiva desenvolvidas durante a pandemia de COVID-19 e outras emergências de saúde pública.

A OMS convida os países a:

Atualizar os planos de preparação para a pandemia;

Melhorar a comunicação entre os departamentos relevantes. Isto inclui a realização de exercícios conjuntos, a partilha de boas práticas, desafios e oportunidades.

Com base na experiência adquirida durante a pandemia de coronavírus, atribuir fundos para actividades de preparação para novas emergências de saúde pública.

A ciência não pára

Dois mil cientistas e 600 hospitais de 52 países estão a participar no chamado estudo Solidariedade. Trata-se de uma colaboração internacional sem precedentes para encontrar curas para a COVID-19.

Os cientistas estão a avaliar três medicamentos que podem complementar o arsenal de medicamentos utilizados de acordo com o protocolo nacional. O estudo envolveu 14 200 doentes hospitalizados.

De acordo com os resultados preliminares, o remdesivir, a hidroxicloroquina, o lopinavir e o interferontêm pouco efeito em doentes hospitalizados com COVID-19.

O PRET é uma evolução da abordagem da OMS à preparação para pandemias, baseada numa abordagem objectiva e não em doenças específicas. A OMS continuará a desenvolver e a divulgar orientações específicas para cada doença, conforme necessário.

A Euronews falou com o Dr. David Nabarro, enviado especial da OMS para a Covid-19.

Euronews: Tanto quanto percebemos, a Organização Mundial de Saúde anunciou que já desceu o nível de emergência de saúde pública. É assim?

David Nabarro, OMS: Sim, deixem-me dar-vos os pormenores completos, tal como os conheço.

Sempre que há um grande surto, o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde recebe conselhos de especialistas sobre a gravidade desse surto. E a categoria mais grave de qualquer surto de doença para a Organização Mundial de Saúde é uma emergência de saúde pública de interesse internacional.

A condição recebeu a classificação de surto de saúde pública de interesse internacional no final de Janeiro de 2020. Nessa altura, foram notificados cerca de 100 casos fora da China e não se registaram mortes. Recentemente, o comité de emergência, depois de analisar o assunto com muito cuidado pela primeira vez aconselhou a deixar de chamar a isto uma emergência de saúde pública de interesse internacional.

O Diretor-Geral, Dr. Tedros, indicou que aceitou o conselho do Comité de Emergência, mas disse que quer manter a situação sob análise porque este continua a ser um conjunto de surtos realmente perturbador e que não desapareceu. Só que já não está a ser considerado algo de interesse internacional. É como muitas outras ameaças à saúde que temos. É algo que precisa de ser mantido sob uma observação muito cuidadosa. E a OMS está a pedir a todos os governos que não se comportem como se tivesse desaparecido, mas que lhe dêem o nível certo de atenção, mantendo o problema sob vigilância, certificando-se de que as pessoas são vacinadas e mantendo sob atenção quaisquer outras variantes que possam surgir.

Euronews: Portanto, podemos dizer que é uma notícia muito boa e é um progresso. E o que é que isto muda? O que é que isto muda para os países e para os cidadãos, para as pessoas comuns?

David Nabarro, OMS: Na verdade, acho que são boas notícias. Acho mesmo. Temos de nos lembrar da coisa incrível que a COVID-19 provou ser. Sabe-se que quase 7 milhões de pessoas morreram em consequência dela. Mas o Dr. Tedros disse hoje que a estimativa é superior a mais de 20 milhões de pessoas a morrer. Ainda há pessoas hospitalizadas por causa da COVID-19. Ainda há pessoas que ficam doentes e morrem, mas é muito, muito menos. E isso significa que as pessoas devem poder continuar com as suas vidas com menos uma coisa com que se preocupar. Ao mesmo tempo, queremos ter a certeza de que os governos não se esquecem de criar preparativos para que, se a COVID voltar ou se outro agente patogénico, como lhe chamamos, aparecer e causar o tipo de problemas que a COVID causou, não voltemos a ter as dificuldades que tivemos, possamos reduzir o sofrimento, reduzir os danos para a sociedade, reduzir as dificuldades económicas para as nações e simplesmente fazê-lo melhor.

E é essa a tónica da Organização Mundial de Saúde. Sim, este problema já não é uma emergência de saúde pública, mas vamos aprender com ele, todos, e garantir que não voltamos a ser apanhados desta forma.

Euronews: E o que é que isso vai mudar na nossa vida quotidiana?

David Nabarro, OMS: Bem, tenho esperança de que muitas pessoas ainda estejam de olho aberto. Como vêem, o vírus da COVID ainda circula. Ainda há pessoas a ficarem doentes. Ainda há pessoas que têm diabetes ou outras doenças a ficarem gravemente doentes. Ainda há pessoas que não vão ao médico para receber tratamento. Ainda há pessoas que não conseguem aceder ao tratamento que reduz o sofrimento. Por isso, para as pessoas comuns, em primeiro lugar, não imaginemos que a doença desapareceu completamente. Por isso, façamos tudo o que pudermos para manter os serviços corretos. E, em segundo lugar, vamos continuar e tentar chegar a um ponto em que já não tenhamos medo de deixar de nos movimentar e de entrar numa espécie de condição de confinamento. Penso que é esse o meu principal sentimento, o de que se trata de algo com que não temos de nos preocupar tanto. E isso é muito bom, porque durante três anos tem estado na vanguarda de muitas das nossas mentes, no fundo de todas as nossas mentes. Será que vai voltar de novo e causar todos estes problemas? E, neste momento, os especialistas estão a dizer que acham que o pior já passou.

Euronews: há algumas medidas que ainda devamos tomar - máscaras ou distanciamento social?

David Nabarro, OMS: Eu pessoalmente acredito que ninguém deve deitar fora a caixa de máscaras que tem no armário em casa. Mantenham-nas lá. Nunca se sabe. Pode facilmente voltar a acontecer numa área localizada e pode dar por si a querer usar uma máscara. E há partes do mundo onde as pessoas estão a usar máscaras. Regra geral, sabem, porque estão nervosas com a forma como isto ainda pode causar problemas. Em segundo lugar, penso que devemos prestar atenção à forma como nos comportamos, especialmente quando estamos a conhecer pessoas. Se possível, ventilem as salas, quer se trate de salas de aula onde decorrem aulas ou de salas de conferências, quer se trate das casas das pessoas ou dos locais onde se divertem. Ventilação é bom. É bom não só para a COVID, mas para todos os vírus. E, em terceiro lugar, lembremo-nos sempre de que a parte mais importante dos cuidados de saúde é o que acontece com a saúde das pessoas nas suas comunidades. A saúde comunitária ou a saúde pública é importante. É importante estar atento às doenças nas comunidades, e gostaria que todos se lembrassem de que, se um funcionário de saúde pública vem visitar, é porque está a fazer algo de bom para você. Prestem-lhes atenção. Afinal de contas, o vírus é o problema e as pessoas são a solução.

Euronews: E será que os países ainda dão suficiente ênfase aos perigos relacionados com o vírus?

David Nabarro, OMS: Bem, quero que toda a gente compreenda que a COVID-19 foi a que escapou.

Mas todos os dias a Organização Mundial de Saúde ouve relatos de outros vírus e bactérias que estão a causar perigo para a saúde das pessoas. Ouvi recentemente, numa conferência de imprensa do chefe de emergências da OMS, que existem actualmente 54 emergências de saúde no mundo que a Organização Mundial de Saúde está a vigiar. Por isso, quero dizer a toda a gente que, como sabem, há sempre potenciais ameaças à saúde que nos perseguem. É por isso que incentivamos a higiene. É por isso que incentivamos as pessoas a tossir para o cotovelo. É por isso que eu incentivo as pessoas a lavarem as mãos. Todas essas coisas são realmente importantes para nós. Por isso, não se esqueçam. Façam-no. Façam com que a vossa família o faça. Façam com que os vossos filhos o façam. Mas dêem um bom exemplo e façam-no vocês próprios. Essa é a base para nos mantermos saudáveis. Afinal de contas, foi assim que a saúde pública começou. Foi o reconhecimento de que a higiene das mãos e a higiene no que respeita à separação dos esgotos da água potável são tão importantes para a saúde. É preciso continuar. E isso significa que temos de estar atentos em todas as direcções a possíveis ameaças à saúde. E temos de dar prioridade à saúde pública. É importante porque sem ela estamos em risco. E quando estamos em risco, as pessoas podem sofrer. E quando as pessoas sofrem, todo o tipo de misérias acontecem. Está nas nossas mãos e devemos continuar a fazê-lo.

Euronews: Obrigado. E acha que os sistemas de saúde adquiriram experiência suficiente durante essa pandemia de coronavírus para agirem de forma mais eficiente, mais eficaz, no caso de futuras pandemias?

David Nabarro, OMS: Bem, é claro. Penso que houve muitas e muitas lições para os sistemas de saúde em todo o lado. E adoro ler sobre as experiências de diferentes responsáveis locais ou nacionais pela saúde e o que aprenderam sobre como pôr os sistemas a funcionar, o que aprenderam sobre como envolver todos os diferentes intervenientes na saúde comunitária, o que aprenderam sobre como combinar a prevenção com a cura. Penso que a única coisa que gostaria de pedir é que reconheçamos a importância dos sistemas de saúde para as nossas vidas, a importância dos profissionais de saúde para as nossas vidas, a importância de manter os hospitais e os centros de saúde a funcionar e de garantir que toda a gente tem acesso a eles. Esta é uma base fundamental da sociedade moderna. Por isso, se há uma coisa que aprendi é que os cuidados de saúde, os serviços de saúde e os sistemas de saúde são fundamentais para o bem-estar das sociedades. São a chave para uma sociedade justa e equitativa.

São fundamentais para reduzir as desigualdades nas nossas vidas. Por isso, não os desmantelem demasiado. Sei que é tentador. Talvez seja possível poupar dinheiro se fizermos menos, mas mantenhamos os serviços básicos de saúde e asseguremos que todos têm acesso a eles. Toda a gente, seja quem for.

Euronews: E que planos existem para fazer face a futuras pandemias?

David Nabarro, OMS: A Organização Mundial de Saúde, que é propriedade de 194 governos nacionais em todo o mundo, está prestes a realizar a Assembleia Mundial de Saúde de 2023, que tem lugar este mês em Genebra, na Suíça. Durante essa Assembleia Mundial da Saúde, os ministros da saúde vão reunir-se e uma coisa muito importante que vão fazer é avançar com planos para um tratado que garanta que o mundo está melhor preparado para lidar com os novos agentes patogénicos que vão aparecer. Para garantir que é menos provável que tenhamos o sofrimento que tivemos com a COVID-19. Desejo sinceramente felicidades a estes ministros da saúde. Eles precisam de ser capazes de superar algumas das suspeitas e tensões que existem entre as nações no mundo de hoje, porque a saúde deve realmente estar acima das diferenças políticas. E essa é a parte que vão tentar resolver: conseguir um acordo global sobre a preparação para uma pandemia. Ao mesmo tempo que ultrapassam as delicadezas que existem nas relações entre as nações. É para o bem do futuro de todos que trabalhamos em conjunto para lidar com as ameaças à saúde.

Euronews: E quanto à vacinação? A vacinação continua a ser uma ferramenta eficaz para combater a COVID-19? E como é que este anúncio da Organização Mundial de Saúde poderá ter impacto na vacinação? As pessoas estão a ser vacinadas ou a tomar uma vacina de reforço?

David Nabarro, OMS: As vacinas provaram ser realmente de importância vital para reduzir o sofrimento e a morte associados à COVID-19, especialmente em pessoas mais idosas. Pessoas da minha idade, especialmente pessoas que têm outras doenças, como a diabetes, especialmente em pessoas que estão expostas a muitos vírus, como guardas de segurança, profissionais de saúde ou outros. Por isso, estou a pedir a todos. Tentem manter atualizado o vosso estado de vacinação contra a COVID-19 e mantenham atualizadas as vossas vacinas contra outras doenças, como a gripe. E porque não estabelecer um objetivo para si próprio de se certificar de que, todos os anos, toma a vacina contra a gripe de que necessita e, se necessário, toma uma vacina contra a COVID? Este é especialmente o caso das pessoas idosas. E em muitos países, este tipo de vacinação está disponível na farmácia. Está coberta pela segurança social.

Não deixem de a tomar. Não deixem de se vacinar simplesmente porque o vírus não desapareceu. A OMS acaba de dizer que o vírus já não está a causar uma emergência de saúde pública. E isso significa que se estiver na faixa etária de risco, por favor mantenha o seu estado de vacinação atualizado.

Euronews: Então, quantos meses após a última vacinação devemos tomar a próxima? Pelo que percebi, diz que temos de fazer as vacinas todos os anos.

David Nabarro, OMS: Bem, cada país tem as suas próprias funções, e não cabe à Organização Mundial de Saúde dar instruções aos países sobre as regras que devem seguir. Mas eu, pessoalmente, vou falar-vos de mim. Quero ser vacinado pelo menos uma vez por ano. Pergunto-me se não seria de pedir que me vacinassem muito mais vezes. Depende, claro, da disponibilidade. E digo-vos porquê. Quero manter os meus níveis de vacinação atualizados. É que algumas das novas variantes do vírus que estão a surgir parecem ser muito boas a ultrapassar um pouco a defesa oferecida pela vacinação. Por isso, o meu conselho é que as atualizações sejam, pelo menos, anuais, porque essa é a única regra que vou tentar seguir. E, claro, se o vosso governo disser o contrário, então façam-no de forma diferente. Mas esta é a minha abordagem.

Euronews: E acha que chegará o momento em que não precisaremos da vacinação? Que ela vai parar - ou é só no fim da vida que as pessoas têm que fazer essa vacina regularmente?

David Nabarro, OMS: Bem, os espetadores saberão que pedimos às pessoas todos os anos para se vacinarem contra as novas estirpes de gripe que estão a aparecer, porque este vírus da gripe tem esta capacidade de mudar constantemente. E, no caso da gripe, a vacina é atualizada todos os anos para garantir que é capaz de lidar com as últimas estirpes. Não tenho a certeza, mas suspeito que a COVID possa estar na mesma categoria, em constante mudança. E por essa razão, como disse, penso que a maioria das pessoas que se encontram na faixa etária mais avançada irão receber atualizações da vacinação contra a gripe e da vacinação contra a COVID nos anos mais avançados das suas vidas.

Por isso, neste momento, suspeito que isso vai continuar. Mas isto é apenas aquilo em que acredito porque, tal como muitos, tenho de estar preparado para as surpresas deste vírus. É novo. Ainda assim, só é conhecido há três anos e não sabemos que novas surpresas nos reserva.

**Euronews:**Acha que vamos ter vacinas ainda melhores? Ainda estamos a trabalhar nisso?

David Nabarro, OMS: Sim, sim, sim. Agora, há uma coisa muito importante para toda a gente. Aprendemos muito nos últimos anos sobre como fazer vacinas melhores com mais rapidez e segurança. E fazê-lo de uma forma mais económica. E acredito que os cientistas continuarão a aperfeiçoar a técnica de produção de vacinas, reduzindo os custos, melhorando a eficácia e acelerando cada vez mais o processo. Por isso, sou uma dessas pessoas que acredita que as vacinas são uma área em que podemos realmente tornar as pessoas muito mais seguras e reduzir o sofrimento em grande medida. Por isso, sou a favor da vacinação, como é óbvio, como uma área em que a humanidade pode beneficiar. E estou realmente grato aos muitos cientistas que estão a trabalhar em conjunto para estabelecer os tipos de vacinas que nos manterão mais seguros e saudáveis e nos permitirão viver mais tempo e com mais satisfação.

Euronews: Ainda falando de vacinas, sempre quis saber. Ouvi dizer que precisamos de pelo menos cinco anos de testes para elaborar uma vacina. A vacina contra a COVID 19 ficou pronta muito mais rapidamente. Podemos ter a certeza de que as vacinas são seguras sem um período tão longo de testes?

David Nabarro, OMS: De facto, a forma como as vacinas são testadas é extremamente rigorosa.

A Organização Mundial de Saúde é muito cuidadosa. Tem um protocolo que leva à produção de licenças para vacinas a serem utilizadas em caso de emergência. E esse protocolo inclui um exame muito cuidadoso das condições em que as vacinas são fabricadas. Agora, as pessoas dizem-me: "Posso ter 100% de certeza de que o tratamento é seguro? E eu tenho de lhes responder. Nunca se pode ter a certeza absoluta de nada, mas pode-se ter a certeza de que o risco foi estudado. E, na maioria dos casos, podemos ter a certeza absoluta de que o risco é muito baixo. E na Organização Mundial de Saúde, esse será sempre o principal requisito: manter o risco baixo. Ocasionalmente, um determinado governo pode decidir que a natureza de uma ameaça lhe permite talvez concordar com a utilização de uma vacina ou de um tratamento com algum risco. Mas esse risco continua a ser muito, muito menor do que o risco da doença. No entanto, na OMS e nas regras da Organização Mundial de Saúde, a segurança está em primeiro lugar. E é por isso que os critérios da OMS para avaliar as vacinas são frequentemente aplicados durante um pouco mais de tempo, mas o mais importante é colocar a segurança em primeiro lugar e garantir que são tomadas todas as medidas possíveis para reduzir a exposição das pessoas a algo que pode ter consequências perigosas.

Euronews: Vejo que está otimista em relação ao futuro...

**David Nabarro, OMS:**Estou. Como pessoa sou otimista. Sou otimista porque acredito que a raça humana tem a capacidade de lidar com muitas ameaças terríveis. Claro que compreendo que, por vezes, as pessoas ficam zangadas porque gostariam que as coisas acontecessem mais depressa ou de forma diferente. Mas penso que, no seu conjunto, a humanidade é realmente muito poderosa, especialmente quando trabalha em conjunto, e especialmente quando é possível ter em conta as necessidades de todos, dos pobres e dos ricos, do Sul e do Norte. Naturalmente, mulheres e homens, bem como outros géneros. Para mim, o que mais importa é a equidade. E sim, estou otimista de que, com o passar do tempo, seremos cada vez mais capazes de lidar com grandes ameaças trabalhando em conjunto.

Euronews: Obrigado. Então a união faz a força?

David Nabarro, OMS: Sim, absolutamente. A fragmentação é fraca, a união é mais forte, é mais clara.