Sérvios entregam armas ilegais nas esquadras

De euronews

Muitos sérvios estão a entregar armas ilegais nas esquadras de polícia, beneficiando de uma amnistia decretada pelo Governo, depois de, na semana passada, dois tiroteios terem provocado a morte de 17 pessoas, a maioria crianças.

Uma amnistia para quem tem armas de fogo ilegalmente foi uma das medidas tomadas pelo Governo.

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para apelar aos cidadãos para que entreguem voluntariamente nas esquadras qualquer tipo de arma que esteja na sua posse, não as deitem fora, não as deixem no espaço público, aumentando assim o nível de perigo social, porque uma arma pode voltar a ficar na posse de pessoas não autorizadas“, afirmou o secretário de Estado da Administração Interna, Zeljko Brkic.

Depois dos tiroteios, milhares de pessoas saíram às ruas para pedir a demissão de alguns ministros e o encerramento de meios de comunicação que acusam de promover a violência.

Além de medidas para combater a posse ilegal de armas, o Governo reforçou a segurança nas escolas, mas muitos consideram que estas medidas são insuficientes e chegam demasiado tarde.