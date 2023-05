Ataque israelita provoca a morte de comandante da Jihad Islâmica

De euronews

António Guterres avisou que Israel deve respeitar a lei internacional e condenou o lançamento de rockets da Faixa de Gaza

Um ataque israelita a um apartamento na Faixa de Gaza provocou a morte de um comandante da Jihad Islâmica palestiniana, e dois outros combatentes da organização, e diminuiu ainda mais qualquer esperança de um cessar-fogo na região.

A morte de Ali Ghali foi confirmada pelas forças palestinianas e surge na sequência de um ataque maciço, com mais de quinhentos rockets a serem disparados para território israelita. De acordo com as Forças Armadas de Israel, Ali Ghali era precisamente o responsável pela coordenação destes ataques.

A maioria dos rockets foi intercetada pelo sistema de defesa antiaérea de Israel, os que escaparam à "cúpula de ferro" provocaram apenas danos materiais. Já os ataques israelitas a território palestiniano provocaram pelo menos 24 mortes nesta escalada de violência.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, já se manifestou preocupado com os últimos acontecimentos na região, avisando que Israel deve respeitar a lei internacional e condenando o lançamento de mísseis a partir da Faixa de Gaza.

Os mais recentes ataques de parte a parte fizeram cair por terra a proposta de cessar-fogo apresentada pelo Egito.