Tribunal ordena libertação de Imran Khan sob fiança

De Euronews com EFE / AP

Decisão da máxima instância de Islamabad surge depois de Supremo Tribunal do Paquistão ter decretado detenção de ex-primeiro-ministro como "ilegal"

O tribunal superior de Islamabad decretou a libertação sob fiança do antigo primeiro-ministro Imran Khan, um dia depois de o Supremo Tribunal do Paquistão ter considerado a detenção do líder da oposição "ilegal".

A detenção de Khan tinha desencadeado uma onda de violência com milhares de apoiantes a exigirem a sua libertação.

Uma bancada de dois juízes concedeu a medida ao ex-líder acusado num caso de corrupção, informou a Ary TV do Paquistão.

A decisão foi tomada numa altura em que governo e apoiantes de Khan estavam em estado de alerta, após dias de confrontos violentos provocados pela detenção do ex-primeiro-ministro no início da semana.

O governo prometeu encontrar uma forma de voltar a deter Khan, o que provavelmente provocaria um recrudescimento dos motins e dos ataques de multidões.

A decisão desta sexta-feira da máxima instância de Islamabad concede a Khan protecção contra a detenção, por um período de duas semanas, no âmbito de um dos vários processos de corrupção contra ele, uma forma de fiança provisória que normalmente é renovada no sistema judicial paquistanês.

O principal advogado de Khan, Babar Awan, elogiou a decisão e disse que Khan era agora "um homem livre".