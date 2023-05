Palestinianos lembram êxodo forçado em 1948

De Euronews

Este ano, o Nakba ou o "Dia da Catástrofe" é assinalado no meio de uma escalada de tensão com Israel

Os palestinianos assinalam esta segunda-feira o Nakba, marcado por protestos contra a expulsão das suas terras. Em árabe, Nakba significa catástrofe. É assim que designam o exílio após a criação do Estado de Israel em 1948.

O Nakba é visto pelos palestinianos como a maior tragédia, que provocou a fuga de cerca de 750 mil pessoas e deu origem à mais longa crise de refugiados do mundo.

Desta vez, as manifestações acontecem no meio de uma escalada de tensão com Israel.

Em 2023, registou-se um aumento das operações de segurança israelitas, que causaram a morte de mais de 90 palestinianos e mais de 3 mil feridos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, de acordo com dados das Nações Unidas . Além disso, 17 israelitas foram mortos em ataques de grupos palestinianos.