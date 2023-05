Como a "diplomacia do terramoto" está a ajudar as relações greco-turcas

Tal como aconteceu com o terramoto de 1999, também as tragédias ocorridas em fevereiro na Turquia ajudaram a estreitar as relações entre Atenas e Ancara.

Os terramotos devastadores ocorridos na Turquia em fevereiro foram a razão para a melhoria do clima entre a Grécia e a Turquia, que apesar de aliados na NATO protagonizaram tensões durante vários anos no mar Egeu.

A atividade turca nas zonas disputadas baixou. Também a troca de palavras entre responsáveis políticos gregos e turcos se suavizou, nos últimos tempos. As melhores relações entre Atenas e Ancara não se devem apenas aos terramotos. Os analistas tinham previsto que haveria um período de acalmia antes das eleições turcas e gregas, que acontecem com uma semana de intervalo uma da outra.

Explica Alexandros Diakopoulos, antigo conselheiro de Segurança Nacional do primeiro-ministro grego: ''É muito cedo para falar de uma nova página (nas relações entre os dois países), porque as posições dos dois lados são demasiado divergentes para se poder ser otimista quanto a uma solução. A melhoria das relações não significa que os problemas tenham desaparecido. Significa apenas que não estamos numa situação que possa conduzir a uma crise".

Em 1999, os terramotos na Grécia e na Turquia aproximaram as duas margens do Egeu. Como resultado da chamada "diplomacia do terramoto" que se seguiu, em dezembro de 1999, no Conselho Europeu de Helsínquia, a Grécia adotou uma nova abordagem da perspetiva de adesão da Turquia à União Europeia e conseguiu dissociar a adesão de Chipre da resolução da questão cipriota".

Uma nova página

Soner Çagaptai, analista turco, autor e diretor do programa de investigação turco no Washington Institute, considera que a diplomacia do terramoto voltará a ser positiva para as relações greco-turcas.

"Penso que é uma página completamente nova, penso que aquilo a que chamo diplomacia do terramoto na Turquia fez realmente a diferença, a enorme quantidade de ajuda que a Grécia enviou para a Turquia e também fez um bom trabalho em termos de diplomacia pública. Não é frequente um primeiro-ministro grego fazer um tweet em turco e receber dezenas de milhares de gostos. Penso que os cidadãos turcos apreciaram muito a ajuda que a Grécia enviou, e esta ajuda mudou realmente o estado de espírito do país em relação à Grécia. Penso que, em geral, isto é quase como o que vimos em 1999, no rescaldo do grande terramoto da altura, quando as relações greco-turcas entraram num período de dez anos de melhoria", diz.

Os próximos meses dirão se esta mudança nas relações entre os dois países será duradoura ou se foi puramente circunstancial.