Inter de Milão na final da "Champions"

De Euronews

Inter leva a melhor na meia-final sobre os arquirrivais, os "vizinhos" do AC Milan.

Pela primeira vez em 13 anos, o Inter de Milão está na final da Liga dos Campeões - e logo com uma vitória sobre os eternos rivais do AC Milan.

O Inter levava já uma vantagem de dois zero do jogo da primeira mão. Na segunda mão, esta terça-feira, um golo de Lautaro Martínez, aos 74 minutos, pôs definitivamente fim a qualquer aspiração do Milan de chegar à final.

O Inter consegue uma façanha que não conseguia desde o tempo em que José Mourinho treinava a equipa. Em 2010, ganhou o Scudetto, a Taça de Itália e a Liga dos Campeões.