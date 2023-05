Migração anima campanha eleitoral grega

De euronews

Muro na fronteira terrestre com a Turquia é uma das imagens de marca do atual governo

A migração tem sido um dos temas em destaque na campanha eleitoral grega. A posição do governo é bem conhecida e ilustrada pela construção de um muro na fronteira terrestre com a Turquia. Afirmam não querer uma repetição dos acontecimentos de março de 2020, quando milhares de migrantes tentaram forçar a entrada no país.

Atenas e Ancara acusaram-se mutuamente de exploração e tratamento desumano. Três anos depois, as autoridades gregas dizem ter resolvido o problema com o muro. A euronews esteve no local para fazer o ponto da situação.