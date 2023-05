Protestos por mais investimento na educação voltam a Budapeste

De Euronews

Professores e docentes húngaros protestam há meses contra políticas do governo de Viktor Órban. Primeiro-ministro diz que a culpa é de Bruxelas.

Milhares de estudantes. professores e simpatizantes manifestaram-se, esta sexta-feira, em Budapeste por melhores salários para os docentes. Além de melhores condições de trabalho, os manifestantes exigem também a revogação de um projeto de lei que pretende eliminar o estatuto dos professores como funcionários públicos.

Os jovens e a luta pela educação têm sido o rosto da dissidência no país, onde o crescente movimento estudantil realiza há meses protestos pacíficos. Mas, desta vez, a contestação viveu alguns momentos de tensão quando a polícia quis travar a marcha até à sede do Fidesz, o partido húngaro de extrema-direita atualmenete no poder.

O governo de Viktor Órban atribui a falta de aumentos salariais aos professores ao congelamento dos fundos europeus, uma sanção de Bruxelas devido a violações do Estado de direito na Hungria.

As justificações do executivo de Órban são, no entanto rejeitadas, pela oposição que defende que a educação deve ser financiada com o orçamento nacional.