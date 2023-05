De Euronews

Nas Filipinas, um incêndio de grandes proporções destruiu o edifício histórico dos correios de Manila, a capital. As chamas espalharam uma enorme nuvem de fumo, visível a quilómetros de distância.

As autoridades estão a investigar as causas do incêndio que começou na cave do edifício neoclássico.

Os bombeiros demoraram sete horas para combater as chamas.

Um menor ficou ferido.