Incêndio no centro de Sydney destrói edifício de sete andares

Incêndio de grandes proporções no centro de Sydney

De Euronews

As chamas envolveram um edifício histórico do centro de Sydney; os residentes dos blocos vizinhos tiveram de abandonar as suas casas

Um incêndio destruiu um edifício de sete andares e danificou outros num bairro no centro de Sydney na Austrália. Não há registo de vítimas, mas centenas de pessoas tiveram de ser retiradas dos blocos de apartamentos mais próximos. O incêndio lançou o caos no centro da cidade. Mais de uma centena de bombeiros acompanhados por mais de 20 veículos de emergência foram chamados para lidar com o incidente perto da estação central. A origem do sinistro ainda não é conhecida.