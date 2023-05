Ellen Johnson Sirleaf clama por equidade e igualdade para as mulheres

De Euronews

O 1.º Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia foi a ocasião para a Euronews conversar com a primeira chefe de Estado eleita de um país africano

Chegou o momento das mulheres em África e no mundo. Ellen Johnson Sirleaf, a primeira mulher a ser eleita para a presidência de um país africano, reclamou equidade e igualdade no Iº Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia, realizado dias 25 e 26 de Maio em Luanda, uma iniciativa do governo de Angola, da UNESCO e da União Africana.

A antiga presidente da Libéria (2006-2018) defendeu também o papel da educação para a emancipação das mulheres e pediu uma atenção particular para as jovens africanas, demasiadas vezes discriminadas e vítimas de violência.