Jovens mulheres diminuem a diferença de género no mundo do trabalho

Diminuir a diferença de género no mundo do trabalho é um grande desafio para a Europa, mas duas jovens mulheres, de extremos opostos da Europa e ambas aspirantes a líderes empresariais do futuro, podem ajudar a mudar as coisas. Encontraram-se em Praga numa ecola especial de liderança - que as inspira e capacita a alcançar empregos de topo, incluindo na tecnologia.

O meu nome é Consolata Losana, tenho 21 anos e sou de Turim, Itália. O meu grande interesse é a sustentabilidade e gostaria de trabalhar em empresas com um propósito de cuidado pelo ambiente. Consolata Losana

Olá, o meu nome é Olubukola Adebowale, abreviado por Bukky. Tenho 23 anos sou de Kildare, Irlanda, e a minha paixão é garantir que as mulheres e as pessoas de cor tenham acesso a tudo na sociedade. Bukky

Bukky e Consolata estão em Praga com outras 27 jovens estudantes da UE, dos Balcãs Ocidentais e da Ucrânia na Escola de verão para a Liderança Feminina na Era Digital, organizada pela empresa tecnológica Huawei.

Na Huawei estamos a tentar fazer com as nossas escolas é equipar as mulheres com as ferramentas e as competências de que necessitam não só para moldar, mas também para liderar a revolução digital. Berta Herrero Estalayo

Neste momento, os homens superam em grande número as mulheres na cena tecnológica da Europa. Com menos de um em cada cinco especialistas em TIC no ano passado do sexo feminino. E, mais amplamente, em todas as empresas e finanças, menos de uma em cada dez das maiores empresas cotadas na UE tem uma Presidente ou CEO mulher.

É por isso que os líderes actuais em tecnologia, negócios e política estão aqui a desafiar estes futuros criadores da mudança para ajudar a reduzir a diferença de género.

A minha opinião sobre a questão da igualdade é que não é tão simples como pensamos. Por exemplo, quando olhamos para a questão da igualdade de género, estamos a olhar não apenas para as mulheres, mas para as mulheres de cor, mulheres com deficiências, e para além desse âmbito. Olubukola Adebowale Estudante

Alterações climáticas, sustentabilidade, a transição energética... Tudo para um debate, enquanto estas jovens mulheres procuram moldar a Europa de amanhã.

A crise climática deve ser tida em conta como a primeira prioridade, mas definitivamente também não quero esquecer que a sustentabilidade também compreende a parte social. Para não deixar ninguém para trás". Consolata Losana Estudante Italiana

A equipa de Consolata e Bukky criou uma plataforma de formação e trabalho em rede para ajudar as PMEs a navegarem no mundo digital e sustentável.

Entrega de prémios euronews

Depois de uma semana ocupada de escola de verão, chegou a hora de uma grande despedida no icónico Palácio Troja de Praga. Há prémios para Bukky e Consolata.

Estou na lua, honestamente. Deu-me um impulso extra de confiança para realmente pegar em todas as minhas ideias e paixões e canalizá-las para o futuro para as gerações mais jovens. Olubukola Adebowale Estudante