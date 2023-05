De euronews

Norte do Kosovo, onde a população é maioritariamente sérvia, está a ferro e fogo devido às recentes eleições autárquicas

A violência no norte do Kosovo levou a Sérvia a mobilizar as Forças Armadas para a fronteira e a colocar os soldados em alerta elevado de combate. Belgrado queixa-se de perseguição à comunidade sérvia no norte do Kosovo na sequência dos confrontos com a polícia kosovar e pediu à NATO para intervir.

A população sérvia tentava impedir a tomada de posse dos eleitos nas autárquicas de Abril, de origem albanesa, por considerar que não tinham legitimidade para assumir o cargo.

A região é de maioria sérvia mas os vencedores das recentes eleições locais são todos de origem albanesa, o que se explica facilmente: a população sérvia boicotou as eleições e a abstenção superou os 96%. Votaram pouco mais de 1500 pessoas, das quais apenas 13 sérvios, num universo de 45 mil eleitores recenseados.