União Europeia apela ao diálogo no norte do Kosovo

Bruxelas considera "inaceitáveis" os confrontos desta semana, e pede um entendimento entre sérvios e autoridades albanesas.

Bruxelas apela ao diálogo no norte do Kosovo. O clima de tensão entre sérvios e autoridades albanesas na região escalou, esta segunda-feira, para confrontos que deixaram dezenas de soldados na NATO feridos.

Josep Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia (UE), condenou os incidentes no município de Zvecan e pede que os episódios "inaceitáveis"de violência terminem.

Borrell apela ainda aos manifestantes, da comunidade sérvia, que permitam o regresso dos autarcas, de etnia albanesa, aos edifícios municipais.

"Como primeiro passo, espero que as autoridades do Kosovo suspendam a operação policial centrada nos edifícios municipais no norte do Kosovo e que os manifestantes violentos se retirem e continuem a dialogar com os dois líderes", afirma.

O diplomata diz ainda que "a União Europeia espera que as partes ajam de forma responsável e se empenhem imediatamente no diálogo facilitado pela UE para encontrar uma solução sustentável para a situação no norte, que garanta a segurança de todos os cidadãos e abra caminho para a implementação do novo acordo sobre o caminho para a normalização."

Negociações para a paz fragilizadas

Numa reunião com os embaixadores ocidentais, o presidente sérvio,Aleksandr Vucic, manifestou-se preocupado com a presença dos autarcas.

Vucic, que reúne o apoio da Rússia e da China, exige que o Kosovo dê o primeiro passo nas negociações para a paz e retire os presidentes de câmara dos distritos dominados pelos sérvios.

Os confrontos de segunda-feira foram os mais violentos dos últimos anos, na região. Tanto a Sérvia, como o Kosovo são candidatos a integrar a União Europeia, mas para que a adesão possa acontecer, Bruxelas insiste na normalização das relações.

Conversações preliminares para a resolução do conflito mantêm-se em curso, mas nenhuma das partes parece disposta a recuar numa questão que se arrasta há anos.