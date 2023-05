Ativistas climáticos bloqueiam autoestrada nos Países Baixos

De Vincenzo Genovese & Euronews

Manifestantes exigem o fim dos incentivos ao setor dos combustíveis fósseis e mais políticas amigas do ambiente.

Milhares de manifestantes reuniram-se este sábado, em Haia, no centro da capital administrativa neerlandesa, para bloquear a A12, uma das principais autoestradas do país.

A ação foi organizada pelo Extinction Rebellion, um movimento de protesto ambiental fundado em 2018 no Reino Unido e muito ativo nos Países Baixos.

Logo após o início do protesto, a polícia recorreu a canhões de água para dispersar os manifestantes, mas sem grande sucesso.

Os manifestantes acusam o governo neerlandês de despender cinco vezes mais em incentivos financeiros ao setor dos combustíveis fósseis do que no orçamento nacional destinado ao combate às alterações climáticas e pedem ao executivo que suprima esses incentivos e canalize os rendimentos adicionais das indústrias do setor para políticas climáticas.

Os ativistas querem ainda que seja criada uma Assembleia Nacional de Cidadãos para o Clima e o Ambiente, com o objetivo de permitir aos Países Baixos atingirem a neutralidade carbónica até 2025.