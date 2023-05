Lama, cânticos e invasões: Ativistas ambientais em protesto na Europa

De Euronews

Roma, Londres e Genebra acolheram manifestações contra as alterações climáticas, esta terça-feira.

Em Roma, ativistas desèiram-se e cobriram-se de lama contra o uso de combustíveis fósseis. Os manifestantes culpam as autoridades pelo agravamento das alterações climáticas e fenómenos como as recntes inundações no país.

Já em Londres o alvo dos protestos foi a petrolífera Shell.

Na rua, ouviam-se cânticos contra a companhia. Dentro do edifício da sede, o diretor da petrolífera e parte da administração tiveram de ser retirados por forças de segurança depois de ativistas terem tentadoocupar o palco de uma reunião anual com acionistas da empresa.

Carina Manitius, ativista climática da "Fossil Free London" defende que a empresa britânica é responsável por contribuir para o aquecimento global.

"A Shell continua a perfurar novos campos de petróleo e gás aqui no Reino Unido e em todo o mundo, em algumas das regiões mais ricas em biodiversidade das Filipinas e no Delta do Níger, apesar de uma avaliação interna ter determinado que a continuação da expansão do petróleo e do gás nos empurrará para um precipício de 1,5 graus, o que no vai conduzir para a extinção e a catástrofe climática"

Em Genebra as autoridades encerraram temporariamente o aeroporto depois de uma dezena de ativistas ter invadido a pista.

Os manifestantes queriam impedir a realização da maior feira de jatos privados a decorrer esta semana na cidade suíça.