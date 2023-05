De Euronews

Chuvas torrenciais em Itália levaram rios e afluentes a galgarem as margens. Morte e destruição assolam a região de Emilia-Romagna. Há pelo menos 13 mortos e várias pessoas desaparecidas.

As evacuações continuam numa Itália inundada. Cerca de 20.000 pessoas ficaram sem casa na região de Emilia-Romagna, no norte do país, 41 cidades e vilas destruídas pela água.

Há pelo menos 13 mortos devido às inundações, mas há ainda várias pessoas desaparecidas.

As chuvas torrenciais levaram os rios e afluentes a galgarem as margens e as ruas transformaram-se em rios numa questão de minutos.

"Nunca vimos isto em todos estes ano.Nunca. Em Lugo, nunca", revela um habitante de Lugo.

"O município tem trabalhado muito, mas o problema é que estamos a ser atingidos maciçamente por todos os lados. Até parece que se rompeu uma barragem," explica um outro habitante de Lugo.

Estas são as inundações mais catastróficas a atingirem a Itália em 100 anos.

Embora a chuva tenha parado, os sistemas de esgotos estão saturados e a água continua a transbordar.

Na região, estimam-se perdas de muitos milhões de euros devido aos danos generalizados em terras agrícolas, edifícios e infraestruturas.