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Cheias do ribeiro Merdovine em Bardonecchia matam um homem
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Vídeo. Calor extremo e inundações em Itália causam dois mortos

Últimas notícias:

Uma combinação mortal de temperaturas elevadas e inundações repentinas causou a morte de duas pessoas em Itália na segunda-feira, enquanto um anticiclone africano provoca condições meteorológicas extremas por toda a Europa.

Chuvas torrenciais atingiram o norte de Itália na segunda-feira, provocando a transbordo de rios e desencadeando inundações e deslizamentos de terra perto da localidade de Bardonecchia.

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Um homem de 70 anos morreu afogado após o rio Frejus ter inundado durante a chuva intensa, levando lama e água para as estradas próximas.

Entretanto, perto de Bolonha, um trabalhador da construção civil de 47 anos colapsou durante uma betonagem, suspeitando-se de golpe de calor como a causa.

Com partes de Espanha e Portugal a atingirem temperaturas extremas e França a ultrapassar os 40ºC, especialistas alertam que as alterações climáticas estão a provocar eventos meteorológicos mais frequentes e mortais em toda a Europa.

As autoridades emitiram alertas amarelos e vermelhos para 17 cidades em Itália, incluindo Florença e Roma, apelando às pessoas para permanecerem em casa. Várias regiões já proibiram trabalhos ao ar livre durante as horas de maior calor.

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