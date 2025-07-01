Vídeo. Calor extremo e inundações em Itália causam dois mortos

Chuvas torrenciais atingiram o norte de Itália na segunda-feira, provocando a transbordo de rios e desencadeando inundações e deslizamentos de terra perto da localidade de Bardonecchia.
Um homem de 70 anos morreu afogado após o rio Frejus ter inundado durante a chuva intensa, levando lama e água para as estradas próximas.
Entretanto, perto de Bolonha, um trabalhador da construção civil de 47 anos colapsou durante uma betonagem, suspeitando-se de golpe de calor como a causa.
Com partes de Espanha e Portugal a atingirem temperaturas extremas e França a ultrapassar os 40ºC, especialistas alertam que as alterações climáticas estão a provocar eventos meteorológicos mais frequentes e mortais em toda a Europa.
As autoridades emitiram alertas amarelos e vermelhos para 17 cidades em Itália, incluindo Florença e Roma, apelando às pessoas para permanecerem em casa. Várias regiões já proibiram trabalhos ao ar livre durante as horas de maior calor.