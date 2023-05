Erdogan e Kilicdaroglu a horas de voltar às urnas

De Euronews

A Turquia viveu os últimos dias de campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais onde, de acordo com as sondagens, Erdogan parte em vantagem.

A poucos horas de os turcos voltarem às urnas para eleger o futuro presidente, os dois candidatos na corrida deram tudo no sprint final da campanha eleitoral.

Recep Tayyip Erdogan, que se encontra à frente nas sondagens e espera renovar por mais cinco anos a permanência de duas décadas à frente do país, optou, na véspera das eleições, por assinalar o golpe de Estado de 1960 com uma visita ao mausoléu do primeiro-ministro assassinado pelos militares.

A escolha não terá sido feita ao acaso. Na memória do país estão ainda bem vivos os acontecimentos semelhantes de 2016, que Erdogan quer manter frescos para mostrar que é a opção mais segura.

Já Kemal Kilicdaroglu, em ligeira desvantagem nas intenções de voto, espera ter convencido os eleitores que se abstiveram na primeira volta, especialmente os mais jovens, com a ronda de perguntas a que se submeteu num canal de Youtube.

Mas há ainda outra parte do eleitorado que Kilicdaroglu quer conquistar: os 2,8 milhões de eleitores do candidato ultrancionalista, entretanto fora da corrida.

Para obter o voto nacionalista, uma das promessas de Kilicdaroglu foi expulsar 10 milhões de refugiados a viver no país.

A crise económica e os refugiados foram dois temas dominantes da campanha.

A Turquia é o país que mais refugiados acolhe no mundo, sobretudo vindos da Síria. Recentemente passou por um terramoto que agravou ainda mais a débil economia do país, acentuando por arrasto o sentimento anti-imigração no território.

Este domingo, a nação vai a votos para decidir se, passados 20 anos no poder, dá uma nova oportunidade a Erdogan, ou se opta pela mudança.