Já se vota numa das eleições mais decisivas da Turquia

De Euronews com REUTERS

Os turcos são chamados a escolher o próximo presidente e o futuro parlamento do país, numas eleições onde a permanênca de Erdogan no poder pode estar em risco.

As urnas abriram esta manhã na **Turquia,**para uma das eleições mais decisivas das últimas décadas. Este domingo, os turcos vão decidir se renovam o mandato do presidente Recep Tayyip Erdogan, há 20 anos no poder, e mantêm a trajetória autoritária e conservadora do governo, ou dão uma hipótese à oposição.

As eleições - presidenciais e legislativas - são marcadas por um contexto de profunda crise económica, recentemente agravada pelos sismos que ocorreram em fevereiro.

As relações externas da Turquia, um país membro da NATO, com 85 milhões de habitantes, que por várias vezes tem assumido protagonismo desde a invasão russa da Ucrânia, podem também vir a determinar a orientação de voto

As sondagens apontam para uma ligeira vantagem do principal adversário de Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, que lidera uma aliança de seis partidos da oposição, sem que nenhum dos candidatos atinja a maioria absoluta. O cenário mais provável é o de uma segunda volta eleitoral a 28 de maio.

Os eleitores vão também eleger um novo parlamento, numa provável disputa renhida entre a Aliança Popular, composta pelo Partido AK (AKP) de Erdogan, conservador e de raiz islâmica, mas da qual também faz parte o nacionalista MHP, entre outros partidos, e a Aliança da Nação, de Kilicdaroglu, formada por seis partidos da oposição, incluindo o seu Partido Republicano do Povo (CHP), criado pelo fundador da Turquia, Mustafa Kemal Ataturk.

As urnas abriram às 8h00 (hora local) e fecham às 17h00 (hora local). De acordo com a lei turca, a divulgação dos resultados é proibida até às 21 horas no país.