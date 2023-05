Lendas do judo triunfam no Grande Prémio da Alta Áustria

De Euronews

Terceira e última jornada do Grande Prémio da Alta Áustria disputou-se este sábado

A terceira e última jornada do Grande Prémio da Alta Áustria de judo prometiaemoções fortes e não dececionou.

Os adeptos locais foram recebidos pelos medalhados olímpicos Michaela Polleres e Shamil Borchashvili e contemplaram os seus heróis antes de começarem os duelos.

Krisztian Toth, da Hungria, e Axel Clerget, dois veteranos da categoria de -90kg, disputaram a primeira final do dia e mostraram verdadeiros valores, sorrindo em conjunto apesar de inicialmente discordarem sobre quem tinha merecido o resultado.

O húngaro venceu oficialmente, mas os dois mostraram porque e que o judo é tão valorizado pelos valores de amizade e respeito.

Agnes Sirkka Prammer, do parlamento austríaco, condecorou os atletas.

Na categoria de -78kg, a ex-campeã mundial Anna-Maria Wagner voltou ao seu melhor, rebatendo o ataque da francesa Madeleine Malonga e garantindo a conquista do ouro. Celebrou a vitória com os fãs locais que veem nela uma referência.

Foi condecorada por Tina Trstenjak, supervisora de arbitragem da Federação Internacional de Judo (FIJ).

“Foi muito bom. Vieram muitas pessoas do meu país e os meus pais também estavam aqui. Foi muito bom. Um público fantástico e na final também ouvi as pessoas a torcerem por mim", disse orgulhosamente a atleta.

O brasileiro Leonardo Gonçalves esteve em excelente forma durante o dia impondo-se no ataque da final contra o alemão Louis Mai e conquistando o ouro na categoria de -100kg.

Foi condecorado pelo supervisor de arbitragem da Federação Internacional de JudoBukhbat Mashbat.

Na categoria de +78kg, Ruri Takahashi levou o ouro depois de bater a rival italiana Asya Tavano.

As medalhas foram atribuídas pelo supervisor de arbitragem da Federação Internacional de Judo Giuseppe Maddaloni.

Duas vezes campeão olímpico, o checo Lukas Krpalek triunfou na categoria de +100kg. Conquistou o ouro e deu aos adeptos locais a possibilidade de conhecer uma lenda.

Recebeu as medalhas da mão de Armen Bagdasarov, diretor de arbitragem da Federação Internacional de Judo.

“Gosto dos austríacos, do ambiente da Áustria e na liga austríaca. É por isso vim aqui e competi aqui. Porque adoro qualquer competição que aconteça na Áustria", confessou o atleta checo.

Depois de a Áustria conseguir o ouro esta sexta-feira os fãs locais queriam mais medalhas e a equipa local não desapontou.

Thomas Scharfetter deixou o público rendido no final do Grande Prémio da Alta Áustria. O ruído, repleto de aplausos e vivas, ecoou dentro e fora de portas do recinto do evento.