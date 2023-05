De Euronews

Manifestações de apoio e de repúdio. A tensão política na Sérvia é crescente. Aleksandar Vucic anunciou a demissão da liderança do Partido Progressista, mas será suficiente?

Em Belgrado, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas em protesto contra o presidente Aleksandar Vucic, depois de também os apoiantes do presidente se terem manifestado.

Esta é a mais recente manifestação contra a violência, desde os dois massacres no início de maio. Dois tiroteios que, em menos de 48 horas, fizeram 18 mortos e 20 feridos, na maioria crianças.

Os manifestantes acusam Vucic de ser um presidente autoritário que instiga a violência.

Também a televisão pública sérvia, RTS, está na mira dos manifestantes, que acusam os canais estatais de seguirem uma linha editorial pró-Vucic e instigarem a violência através dos programas que difundem, nomeadamente ao dar tempo de antena a criminosos de guerra.

A sede da RTS foi cercada, durante as manifestações, por uma multidão.

Tal como em ocasiões anteriores, os manifestantes voltaram hoje a exigir a demissão do presidente do país, do ministro do Interior e do diretor da Agência de Informação e Segurança.

Pedem também a demissão do órgão regulador dos meios de comunicação electrónicos, a retirada da licença de cobertura nacional a dois emissores comerciais próximos do governo e o encerramento de alguns tablóides, que consideram estar a "promover o ódio e a violência".

As autoridades condenaram estes protestos, que consideram uma politização das tragédias.

No dia anterior, Vucic ofereceu diálogo aos partidos da oposição, depois de criticar as suas tentativas de mudança política através de manifestações de rua.

Os líderes da oposição estão a pedir que as exigências dos protestos sejam satisfeitas antes de decidirem sobre a sua resposta ao apelo de Vucic.

Numa tentativa de acalmar os ânimos, Aleksandar Vucic, no poder na Sérvia há onze anos, anunciou a demissão da liderança do Partido Progressista Sérvio, de tendência populista, e deixou o cargo nas mãos do atual ministro da Defesa, Milos Vucevic.