De Euronews

Contra a violência e contra o populismo do Presidente Aleksander Vucic, dezenas de milhares de sérvios manifestaram-se em Belgrado.

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Belgrado para exigir a demissão de altos funcionários do governo e a revogação das licenças de duas estações de televisão pró-governamentais.

Manifestações semelhantes abalaram o país na sequência de dois tiroteios mortíferos que causaram uma comoção generalizada.

O Presidente sérvio, Aleksander Vucic, prometeu eleições antecipadas para acalmar os ânimos, mas parece não ter sido bem sucedido.

"Este é o sexto protesto na Sérvia contra a violência. As exigências são as mesmas, tal como da última vez: em primeiro lugar, a demissão do ministro da polícia. Também a demissão do diretor da Agência Nacional de Informação de Segurança. Querem também encerrar as estações de televisão que estão a promover a violência. Dezenas de milhares de pessoas estão em frente ao Parlamento sérvio. E muitas pessoas ainda estão a chegar aqui ao local," explica a jornalista da euronews em Belgrado, Maja Popović.