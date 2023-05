Erdoğan reeleito para terceiro mandato

Recep Tayyp Erdoğan, conservador e pró-islâmico, chegou a presidente da Turquia há 14 anos

Depois de umas eleições que obrigaram a uma segunda volta inédita, Recep Tayyp Erdoğan venceu com uma vantagem de apenas quatro pontos percentuais sobre o candidato da oposição laica de centro-esquerda Kemal Kılıçdaroğlu.

As ruas da capital Ancara e de Istambul viveram um clima de euforia depois do anúncio da reeleição do presidente conservador e pró-islâmico para um terceiro mandato.

Em frente ao palácio presidencial, várias dezenas de milhares de apoiantes de Erdoğan juntaram-se para ouvir o discurso do vencedor, que pediu unidade ao povo turco.

É tempo de nos unirmos em torno dos nossos objetivos e sonhos nacionais, deixando de lado todas as discussões e disputas relacionadas com o período eleitoral. Recep Tayyip Erdoğan Presidente reeleito da Turquia

Numa altura de tensão das relações da Turquia com grande parte da comunidade internacional, vários líderes mundiais - de Lula da Silva a Macron, Scholz, Putin, Zelenskyy e Biden - deram os parabéns a Erdoğan pela reeleição e mostraram vontade de trabalhar em conjunto.

Tweet de Lula da Silva, Presidente do Brasil. Euronews

Tweet de Olaf Scholz, Chanceler da Alemanha. Euronews

A oposição conseguiu o melhor resultado desde a chegada ao poder de Erdoğan há 14 anos. Kılıçdaroğlu liderou a coligação que juntou praticamente todos os oponentes ao atual presidente.

Agora tenho algo a pedir-vos, por vós próprios, pelos vossos filhos, pelos reformados, pelas nossas mães e pais, pelos agricultores e comerciantes: apoiem a luta pela democracia. Kemal Kılıçdaroğlu Líder da oposição turca

As próximas eleições acontecem daqui a cinco anos.